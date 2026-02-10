Льготы военнослужащим без УБД в 2026 году: от транспорта, медицины до жилья

В 2026 году военнослужащие Украины, даже если они не имеют статуса участника боевых действий (УБД), могут пользоваться различными социальными гарантиями и льготами.

Основой их правовой защиты является Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Именно этот закон определяет базовые права военных, независимо от того, принимали ли они непосредственное участие в боевых действиях.

Подробнее о льготах военнослужащим в 2026 году — в материале.

Льготы военнослужащим 2026 без УБД

Образовательные льготы — что может получить военнослужащий от государства

Военнослужащие имеют право на получение образования в военных и гражданских высших учебных заведениях, прохождение переподготовки, повышение квалификации и послевузовского образования.

Лица, призванные на службу во время учебы, имеют право после увольнения возобновить обучение в том же учебном заведении.

Дети военнослужащих пользуются преимущественным правом зачисления в дошкольные и общеобразовательные школы, в детские оздоровительные лагеря. А также имеют право на приоритет при поступлении в учебные заведения.

Финансовая помощь

Военнослужащие могут получать ежегодную разовую денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Размер такой помощи, как правило, составляет не менее одного месячного денежного содержания. Выплата осуществляется в соответствии с приказами Министерства обороны.

Жилищное обеспечение

Закон гарантирует военнослужащим право на обеспечение служебным жильем или денежную компенсацию за аренду жилья.

Также военнослужащие имеют преимущественное право или очередь на служебное/постоянное жилье в зависимости от выслуги лет или семейного положения. Это право не зависит от наличия статуса УБД.

Читать по теме Повышение зарплаты военным в тылу — что известно об инициативе Нардеп рассказал, вырастут ли зарплаты и как.

Медицинские льготы военнослужащим без УБД

Военнослужащие имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях. А также право на медицинскую помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения за счет Министерства обороны в случае отсутствия военно-медицинских учреждений поблизости или в неотложных случаях.

В случае болезни военнослужащему предоставляется отпуск для лечения с сохранением материального (денежного) и материального обеспечения, если это подтверждено заключением военно‑медицинской комиссии.

Также предусмотрена возможность санаторно-курортного лечения и оздоровления военнослужащих и членов их семей в соответствии с установленным порядком. Обычно это право применяется, если среднедушевой доход семьи на одного члена не превышает установленную законодательством величину (например, три прожиточных минимума) для получения социальной поддержки.

Транспортные льготы

В определенных законом случаях военнослужащие имеют право на бесплатный проезд различными видами транспорта (железнодорожным; водным и автобусным (пригородного сообщения).

В частности, это касается переезда к новому месту службы, отпуска или увольнения со службы. Условия и порядок предоставления таких льгот регламентируются действующим законодательством.

Отпуска и трудовые гарантии военнослужащим без УБД

Военным гарантируется ежегодный основной отпуск с сохранением денежного содержания.

Также предусмотрены дополнительные отпуска по семейным обстоятельствам, для лечения или реабилитации. При этом законодательство предусматривает защиту прав матерей (декретные), отцовства, а также определенные особые отпуска.

Важное уточнение: именно статус УБД дает дополнительные льготы по:

коммунальным услугам (значительные скидки/освобождение от оплаты);

более широкие налоговые льготы;

специальные компенсации для ветеранов войны и т. д.

Эти дополнительные льготы УБД являются отдельной частью закона о статусе ветеранов войны, а не частью базового закона о социальной защите военнослужащих.

Подробнее об этом читайте в нашем материале: какие льготы дает статус УБД, а какие — ветеран войны, участник АТО. Сравнительный анализ.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!