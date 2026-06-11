Как правильно пасынковать помидоры для получения щедрого урожая

Томаты нуждаются в хорошем уходе на всех этапах роста. Ведь они требовательны в подкормке, защите от болезней, поливе и формировании кустов.

Еще одним важным моментом является пасынкование. Как правильно пасынковать помидоры и что для этого нужно — читай в материале.

Зачем пасынковать помидоры летом

Пасынкование — это эффективный способ для стимулирования плодоношения. Это действие правильно распределяет питательные вещества по наращиванию зелени на рост плодов. Таким образом, томаты не тратят много сил на рост, а отдают их на плодоношение.

Как правильно пасынковать помидоры и когда это лучше делать

Пасынки появляются на кустах тогда, когда появляются первые цветы. Как только ты увидел(-а) первый пасынок, все те, которые будут располагаться ниже него, нужно удалять. Лучше всего пасынковать томаты тогда, когда пасынки вырастают до 5 см.

Именно в это время их можно легко отделить от стебля и не поломать веточки растения. Поэтому лучше не ждать, когда куст подрастет.

Пасынки удаляют как вручную, так и с помощью ножа, который нужно продезинфицировать перед манипуляцией. Занимайся удалением пасынков в теплую погоду, чтобы кусты не заразились из-за влаги.

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Как пасынковать помидоры правильно и сколько раз это нужно делать

Частота пасынкования зависит от того, какой сорт помидоров ты выбрал(-а) и от условий выращивания. Однако лучше делать это два — три раза в течение периода вегетации. Впервые это действие выполняют тогда, когда пасынки достигают роста в 5 см. Затем удаляй их при появлении.

Важно знать, что есть сорта томатов, не требующие частой пасынкировки. К примеру, низкорослые. Они ведь могут самостоятельно сформировать компактный куст.

Как правильно пасынковать помидоры: пошаговая инструкция

Пасынкование в открытом грунте лучше проводить после июля. Именно в этот период плоды уже завязываются. Для того чтобы грамотно его провести, следуй следующим шагам:

Все боковые побеги прищипывай выше двух — трех листьев от плодоножки. Цветки также удали, ведь они не смогут сформировать плоды так поздно и заберут силы у растения.

Как правильно пасынковать помидоры: регулярный способ

В этом методе важнейшее правило — удалять боковые побеги регулярно. Он считается более эффективным, чем первый, ведь он обеспечивает лучший контроль над ростом и формой куста помидоров.

Лучше делать это раз в десять дней. Для этого сформируй растения в виде одного — трех стволов, оставляя главный побег и максимум два — три боковых побега, которые расположены выше первой цветочной кисти. Все остальные побеги регулярно удаляй.

Раньше мы рассказывали, нужно ли окучивать помидоры в открытом грунте.

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