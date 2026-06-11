Стиль жизни Садоводство и огород

Как правильно пасынковать помидоры для получения щедрого урожая

Анна Голишевская, редактор сайта 11 июня 2026, 15:30 3 мин.
как правильно пасынковать помидоры
Фото Unsplash

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