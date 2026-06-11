Як правильно пасинкувати помідори для отримання щедрого врожаю

Томати потребують хорошого догляду на всіх етапах росту. Адже їм потрібне підживлення, захист від хвороб, полив та формування кущів.
Ще одним важливим моментом є пасинкування. Як правильно пасинкувати помідори та що для цього потрібно — читай в матеріалі.
Навіщо пасинкувати помідори влітку
Пасинкування — це ефективний спосіб для стимулювання плодоношення. Ця дія правильно розподіляє поживні речовини з нарощування зелені на ріст плодів. Таким чином, томати не витрачають багато сил на зростання, а віддають їх на плодоношення.
Як правильно пасинкувати помідори та коли це краще робити
Пасинки з’являються на кущах тоді, коли з’являються перші квіти. Як тільки ти побачив(-ла) перший пасинок, усі ті, які розташовуватимуться нижче нього, потрібно видаляти. Найкраще пасинкувати томати тоді, коли пасинки виростають до 5 см.
Саме в цей час їх можна легко відокремити від стебла й не поламати гілочки рослини.
Тому краще не чекати, коли кущ підросте. Пасинки видаляють як вручну, так і за допомогою ножа, який перед маніпуляцією треба продезінфікувати. Займайся видаленням пасинків у теплу погоду, аби кущі не заразилися через вологу.
Як пасинкувати помідори правильно та скільки разів це потрібно робити
Частота пасинкування залежить від того, який сорт томатів ти обрав(-ла) та від умов вирощування. Однак краще робити це два – три рази протягом періоду вегетації. Уперше цю дію виконують тоді, коли пасинки досягають росту в 5 см. Потім видаляй їх при появі.
Важливо знати, що є сорти томатів, які не потребують частого пасинкування. Наприклад, низькорослі. Адже вони можуть самостійно сформувати компактний кущ.
Як правильно пасинкувати помідори: покрокова інструкція
Пасинкування у відкритому ґрунті найкраще проводити після липня. Саме в цей період плоди вже зав’язуються. Для того, аби грамотно його провести, слідуй за такими кроками:
- Усі бічні пагони прищипуй вище за два – три листи від плодоніжки.
- Квітки також видали, адже вони не зможуть сформувати плоди так пізно й заберуть сили у рослини.
Як правильно пасинкувати помідори: регулярний спосіб
У цьому методі найважливіше правило — видаляти бічні пагони регулярно. Його вважають ефективнішим, ніж перший, адже він забезпечує кращий контроль над ростом і формою куща помідорів. Краще робити це раз у десять днів.
Для цього сформуй рослини у вигляді одного – трьох стовбурів, залишаючи головний пагін та максимум два – три бічні пагони, які розташовані вище за першою квітковою кистю. Усі інші пагони регулярно видаляй.
Раніше ми розповідали, чи потрібно підгортати помідори у відкритому ґрунті.
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