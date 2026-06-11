Стиль життя Садівництво та город

Як правильно пасинкувати помідори для отримання щедрого врожаю

Анна Голішевська, редакторка сайту 11 Червня 2026, 15:30 3 хв.
як правильно пасинкувати помідори
Фото Unsplash

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