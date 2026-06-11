Як правильно пасинкувати помідори для отримання щедрого врожаю

Томати потребують хорошого догляду на всіх етапах росту. Адже їм потрібне підживлення, захист від хвороб, полив та формування кущів.

Ще одним важливим моментом є пасинкування. Як правильно пасинкувати помідори та що для цього потрібно — читай в матеріалі.

Навіщо пасинкувати помідори влітку

Пасинкування — це ефективний спосіб для стимулювання плодоношення. Ця дія правильно розподіляє поживні речовини з нарощування зелені на ріст плодів. Таким чином, томати не витрачають багато сил на зростання, а віддають їх на плодоношення.

Як правильно пасинкувати помідори та коли це краще робити

Пасинки з’являються на кущах тоді, коли з’являються перші квіти. Як тільки ти побачив(-ла) перший пасинок, усі ті, які розташовуватимуться нижче нього, потрібно видаляти. Найкраще пасинкувати томати тоді, коли пасинки виростають до 5 см.

Саме в цей час їх можна легко відокремити від стебла й не поламати гілочки рослини.

Тому краще не чекати, коли кущ підросте. Пасинки видаляють як вручну, так і за допомогою ножа, який перед маніпуляцією треба продезінфікувати. Займайся видаленням пасинків у теплу погоду, аби кущі не заразилися через вологу.

Читати на тему Яку температуру витримують помідори і чим небезпечні для них спека та холод Дізнайся, які температури є оптимальними та критичними для помідорів і як вони впливають врожайність.

Як пасинкувати помідори правильно та скільки разів це потрібно робити

Частота пасинкування залежить від того, який сорт томатів ти обрав(-ла) та від умов вирощування. Однак краще робити це два – три рази протягом періоду вегетації. Уперше цю дію виконують тоді, коли пасинки досягають росту в 5 см. Потім видаляй їх при появі.

Важливо знати, що є сорти томатів, які не потребують частого пасинкування. Наприклад, низькорослі. Адже вони можуть самостійно сформувати компактний кущ.

Як правильно пасинкувати помідори: покрокова інструкція

Пасинкування у відкритому ґрунті найкраще проводити після липня. Саме в цей період плоди вже зав’язуються. Для того, аби грамотно його провести, слідуй за такими кроками:

Усі бічні пагони прищипуй вище за два – три листи від плодоніжки. Квітки також видали, адже вони не зможуть сформувати плоди так пізно й заберуть сили у рослини.

Як правильно пасинкувати помідори: регулярний спосіб

У цьому методі найважливіше правило — видаляти бічні пагони регулярно. Його вважають ефективнішим, ніж перший, адже він забезпечує кращий контроль над ростом і формою куща помідорів. Краще робити це раз у десять днів.

Для цього сформуй рослини у вигляді одного – трьох стовбурів, залишаючи головний пагін та максимум два – три бічні пагони, які розташовані вище за першою квітковою кистю. Усі інші пагони регулярно видаляй.

Раніше ми розповідали, чи потрібно підгортати помідори у відкритому ґрунті.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!