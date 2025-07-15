Як правильно вибрати кавун, щоб був стиглий, соковитий та солодкий

Допоки ще теплі дні, багато людей полюбляють їсти кавун. Солодка та соковита ягода добре освіжає.

Але щоб поїдання кавуна приносило задоволення, треба правильно його вибрати. Адже незрілий кавун буде несолодким, а перестиглий — цукристим і не таким соковитим.

Ми розповімо, як вибрати кавун, і на що слід звертати увагу.

Як вибрати стиглий кавун та коли його найкраще купувати

Насамперед треба зрозуміти, що найсмачніші кавуни трапляються у правильну пору року. Попри те, що продавати кавуни можуть вже з червня, найсмачніші плоди зазвичай — у період із серпня до вересня.

Якщо ти не можеш так довго чекати, щоб насолодитися кавуном, то обов’язково треба звертати увагу на інші деталі.

На що звернути увагу при виборі кавуна

Щоб насолодитися справжнім літнім смаком, слід звертати увагу на стан шкірки, наявність жовтої плями та звук під час стукання. Окрім того, не забувай про перевірку плоду стисненням і оцінку стану хвостика.

Стан шкірки кавуна. Вона має бути без надрізів, тріщин і м’яких ділянок. Якщо кавун хороший, його шкірка буде жорсткою та глянцевою, плід матиме яскраве забарвлення. Жовта пляма. Якщо вона є на кавуні, ягоду треба брати. Жовтий пігмент з’являється через те, що кавун лежить на баштані. Тобто він дозрівав самостійно, а не за допомогою різних добавок. Але важливий також розмір плями: вона не має бути дуже маленькою, але й не надто великою. Звук під час стукання. Це, мабуть, найвідоміша порада при виборі кавуна. Але не всі вміють правильно вибирати кавун за звуком. Якщо звук при стуканні дзвінкий, то м’якуш соковитий. А якщо взяти плід при постукуванні в іншу руку, має бути маленька вібрація. Стиснути плід. Кавун треба піднести до вуха і стиснути з обох боків. Якщо кавун соковитий, він тріщатиме. Хвостик кавуна. Багато хто думає, що сухий хвостик — ознака зрілості плода. Але це не так. Хвостик може бути як сухим, так і м’ясистим і зеленим. Висохнути хвостик може під час транспортування. Якщо купувати плід прямо з баштана, плодоніжка може бути зеленою.

Ще одна баштанська культура, яку ми обожнюємо влітку — диня. Її також можна зберегти на зиму. Раніше ми розповідали, як зробити варення з дині.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!