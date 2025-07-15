Стиль життя

Як правильно вибрати кавун, щоб був стиглий, соковитий та солодкий

Богдана Макалюк, журналістка сайту 15 Липня 2025, 20:45
як вибрати кавун
Фото Pixabay

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