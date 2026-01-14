Чи можна включати кондиціонер в мороз: важливі правила та нюанси

Від задушливої спеки влітку та перших холодів восени українців рятують кондиціонери, що обладнані спліт-системою. Однак у користувачів нерідко виникає запитання: а чи можна вмикати кондиціонер взимку за низьких температур, аби зігрітися вдома?

Детальніше про граничні температурні межі роботи кондиціонера взимку та що буде, якщо його вмикати при низьких температурах, ми розповімо тобі далі.

Чи можна включати кондиціонер в мороз

Кондиціонери зі спліт-системою зручно вмикати під час холодів з кількох причин. По-перше, вони значно економніші, ніж обігрівачі, до того ж — забирають вологу з приміщення.

Однак для кожної системи кондиціонерів виробник обовʼязково вказує граничні температурні межі, за яких можна вмикати кондиціонер. Адже варто памʼятати, що спліт-система в режимі обігріву працює з виділенням конденсату.

А отже, якщо вмикати кондиціонер на обігрів за нижчих температур, ніж ті, які вказав виробник, то зовнішня частина системи просто замерзне, а вентилятор не зможе крутитися.

Іншими словами, так кондиціонер може поламатися.

За яких температур можна вмикати кондиціонер взимку

Кожна система має свої температурні межі. Виробник завжди вказує їх, однак в середньому системи можуть працювати за таких температурних умов:

за -7ºС — не інверторні спліт-системи;

за -15ºС — спліт-системи з інверторним комплексом;

-45ºС — морозостійкі спліт-системи.

