Чи можна повернути ліки в аптеку: все про порядок обміну та повернення медичних засобів

Дуже часто, коли заходиш в аптеку, на дверях або стінах закладу можна побачити оголошення про те, що придбані ліки поверненню не підлягають.
Деякі люди подумки обурюються з цього приводу. Тож чи можна повернути ліки в аптеку та як правильно це робити — читай у матеріалі.
За словами провізора Мар’яни Олійник, на практиці бувають випадки, коли покупці хочуть повернути ліки та забрати кошти за придбаний товар. Це роблять із різних причин.
Однак повертати ліки в аптеку не можна, адже є певний перелік товарів належної якості, які не підлягають обміну або поверненню.
Однак повертати ліки в аптеку не можна, адже є певний перелік товарів належної якості, які не підлягають обміну або поверненню.
Це затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. № 172, лікарські засоби не підлягають обміну (поверненню).
За словами експертки, все ж бувають випадки, коли товар поверненню підлягає. Це буває дуже рідко, адже справа стосується, наприклад, закінчення терміну придатності певного лікарського засобу.
Конкретно в цьому випадку історія доволі цікава, адже лікарські засоби в аптеках доволі ретельно оглядають та забирають з прилавків ті ліки, у яких закінчився термін придатності.
Конкретно в цьому випадку історія доволі цікава, адже лікарські засоби в аптеках доволі ретельно оглядають та забирають з прилавків ті ліки, у яких закінчився термін придатності.
Однак покупець має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника в такому разі розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми, або вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний з-поміж наявних у продавця (виробника).
Для цього потрібно надати чек про оплату та доказ того, що лікарський засіб неякісний. Наприклад, висновок експертизи.
Офіційним органом у сфері контролю якості лікарських засобів є Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба).
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