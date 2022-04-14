Доступні ліки під час війни: як та де їх можна отримати 

Людям з хронічними захворюваннями потрібно постійно приймати лікарські препарати для стабілізації та контролю хвороби. Тому урядова програма Доступні ліки продовжує діяти під час війни.

Міністерство охорони здоров’я пояснило, як отримати доступні ліки під час війни, де знайти відповідну аптеку та як отримати медичні засоби проти розладів психіки й поведінки та епілепсії.

Як отримати “доступні ліки” в умовах війни

Пацієнти можуть отримувати “доступні ліки” та інсулін як за електронним, так і за паперовим рецептом. Якщо лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я, то він створить е-рецепт. Його номер та код підтвердження прийдуть тобі на телефон.

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Якщо у тебе є призначена схема лікування, то лікар, з яким у тебе підписана декларація, може виписати е-рецепт навіть телефоном.

У разі відсутності доступу до електронної бази медик випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис і печатку.

Якщо ж у тебе немає доступу до свого сімейного лікаря, то отримати рецепт можна у будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Як знайти аптеку з “доступними ліками”

Аптеку з “доступними ліками” можна знайти на цій електронній карті. Зверни увагу на дату останнього відпуску рецепту (остання колонка таблиці, внизу під картою).

Обирай аптеки, які відпускали “доступні ліки” впродовж останнього тижня. Щоб знати точно, що в конкретній аптеці є в наявності потрібний препарат, зателефонуй до аптеки.

Ліки від розладів психіки і поведінки та епілепсії

Рецепти на лікарські засоби при розладах психіки та поведінки виписують психіатри, а препарати для лікування епілепсії — психіатри та неврологи. Сімейні лікарі за цими напрямами не виписують.

Виписати рецепт може лікар-психіатр будь-якого медзакладу. Пацієнту або його законному представнику потрібно звернутися до найближчого медзакладу, де працює психіатр. Місце проживання, реєстрації чи лікування пацієнта немає значення.

Знайти найближчу лікарню допоможе контакт-центр НСЗУ 16-77. Для звернення до психіатра направлення не потрібно.

Перша невідкладна допомога для малюків — їхні батьки. Тож варто заздалегідь підготуватися до різних ситуацій і завжди тримати під рукою аптечку, незалежно від того, знаходитесь ви вдома чи в подорожі. МОЗ дало поради, якою має бути аптечка для дитини.