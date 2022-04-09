Для дому чи подорожі: що покласти в аптечку дитини — рекомендує МОЗ

Перша невідкладна допомога для малюків — їхні батьки. Тож варто заздалегідь підготуватися до різних ситуацій і завжди тримати під рукою аптечку, незалежно від того, знаходитесь ви вдома чи в подорожі.
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, якими медичними препаратами та інструментами потрібно запастися, а які ліки не можна використовувати для дітей.
Аптечка має бути мобільною. Для цього поклади ліки в окрему коробку, валізку, сумочку чи контейнер. Корпус аптечки має захищати її вміст від ударів, світла й вологи.
Також звертай увагу на дозування, воно зазвичай нижче, ніж для дорослих.
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