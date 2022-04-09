Для дому чи подорожі: що покласти в аптечку дитини — рекомендує МОЗ

Перша невідкладна допомога для малюків — їхні батьки. Тож варто заздалегідь підготуватися до різних ситуацій і завжди тримати під рукою аптечку, незалежно від того, знаходитесь ви вдома чи в подорожі.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, якими медичними препаратами та інструментами потрібно запастися, а які ліки не можна використовувати для дітей.

Ідеальна аптечка малюка

Аптечка має бути мобільною. Для цього поклади ліки в окрему коробку, валізку, сумочку чи контейнер. Корпус аптечки має захищати її вміст від ударів, світла й вологи.

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Що необхідно покласти в аптечку

Жарознижувальний/знеболювальний засіб: парацетамол або ібупрофен (до 1 року — тільки ці препарати).

Судинозвужувальні краплі в ніс.

Засіб для пероральної регідрації.

Антисептичний засіб без вмісту спирту.

Протиалергічні засоби: внутрішні (сироп, краплі) та місцеві (мазь, гель).

Ножиці.

Пінцет.

Одноразові рукавички.

Рідке мило.

Охолоджувальний пакет.

Марлевий бинт і серветки.

Пластир — рулонний та водостійкий бактерицидний, різних форм та розмірів.

Стерильні шприци різного об’єму.

Термометр (безконтактний/електронний).

Які ліки не можна використовувати для дітей

Будь-які препарати у формі таблеток, капсул, драже (натомість дітям виписують розчини, сиропи, краплі та свічки). Спреї для горла та носа (дітям до 1 року заборонено). Йод (дітям до 1 року заборонено).

Також звертай увагу на дозування, воно зазвичай нижче, ніж для дорослих.

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