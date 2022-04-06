Батьківство

Підготовленою спати спокійніше: як зібратися у пологовий та що робити в екстремальних умовах

Тетяна Доцяк 06 Квітня 2022, 09:00
Підготовка до пологів під час війни - що взяти з речей та як діяти в екстремальних умовах
Фото: Unsplash

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