Підготовленою спати спокійніше: як зібратися у пологовий та що робити в екстремальних умовах

Попри війну, нещадні бомбардування ворогом мирних жителів та блокаду населених пунктів, в Україні народжуються діти.

За понад місяць війни на планеті побільшало на 22 тисячі українців! Це без урахування народжуваності на тимчасово окупованих територіях. Ще трохи більше місяця ніхто не міг собі уявити, що у 21-му столітті небезпечно може бути навіть у пологовому, а породіллям часто доводиться народжувати в польових умовах.

Читай, як підготуватися до пологів під час війни та як убезпечити себе і немовля.

Що потрібно підготувати з речей

Підготуйте для себе найнеобхідніше: якісь пелюшки, 2-3 підгузки, ножиці, бинт, дезінфекційні засоби, воду. Складіть усе це в рюкзачок.

Таке рекомендує завідувачка акушерсько-фізіологічного відділення Харківського міського клінічного пологового будинку №7 Етері Тимченко.

Носіть із собою документи, воду та медпрепарати, що призначив лікар. Завантажте мобільні додатки, які допоможуть правильно діяти на кожному етапі пологів.

Як діяти під час пологів

Гарною ідеєю буде заздалегідь домовитися з акушером і неонатологом про консультацію телефоном або з допомогою відеозв’язку на екстрений випадок.

або з допомогою відеозв’язку на екстрений випадок. Якщо почалися перейми, а дістатися до пологового немає можливості, попросіть про допомогу довколишніх . Приміщення треба обігріти, приготувати ковдри, простирадла й воду.

. Приміщення треба обігріти, приготувати ковдри, простирадла й воду. Не пізніше ніж за хвилину після народження малюка, треба перерізати пуповину . Для цього попередньо треба її обробити. Людина, яка це робить, має бути з вимитими руками та в стерильних рукавичках. Необхідно накласти клеми або перев’язати пуповину з обох сторін бинтом і перерізати.

. Для цього попередньо треба її обробити. Людина, яка це робить, має бути з вимитими руками та в стерильних рукавичках. Необхідно накласти клеми або перев’язати пуповину з обох сторін бинтом і перерізати. Крім того, треба зафіксувати час народження немовляти, а матері — зробити ін’єкцію, щоб запобігти кровотечі.

Для цього необхідно набрати в шприц дві ампули окситоцину і ввести його внутрішньом’язово.

Що робити після пологів

Далі малюка треба обтерти, надіти шапочку, шкарпетки й покласти на груди матері, накрити ковдрою. Не забудьте закапати очі дитинці: це треба зробити краплями Торбекс не пізніше години після народження.

Ідеально буде нагодувати немовля материнським молоком. Проте підійде й адаптована суміш. Якщо її знайти неможливо, то дитинку можна годувати прокип’яченим коров’ячим молоком, розведеним двома частинами кип’яченої води, однак не довше трьох тижнів.

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