Подготовленной спать спокойнее: как собраться в роддом и что делать в экстремальных условиях

Несмотря на войну, беспощадные бомбардировки врагом мирных жителей и блокаду населенных пунктов, в Украине рождаются дети.

За более чем месяц войны на планете прибавилось 22 тысячи украинцев! Это без учета рождаемости на временно оккупированных территориях. Еще чуть больше месяца назад никто не мог себе представить, что в 21 веке опасно может быть даже в роддоме, а роженицам часто приходится рожать в полевых условиях.

Читай, как подготовиться к родам во время войны и как обезопасить себя и ребенка.

Что нужно подготовить из вещей

Подготовьте себе самое необходимое: какие-то пеленки, 2-3 подгузника, ножницы, бинт, дезинфицирующие средства, воду. Положите все это в рюкзачок.

Такое рекомендует заведующая акушерско-физиологическим отделением Харьковского городского клинического роддома №7 Этери Тимченко.

Носите с собой документы, воду и медпрепараты, которые назначил врач. Загрузите мобильные приложения, которые помогут правильно действовать на каждом этапе родов.

Как действовать во время родов

Хорошей идеей будет заранее договориться с акушером и неонатологом о консультации по телефону или с помощью видеосвязи на экстренный случай.

или с помощью видеосвязи на экстренный случай. Если начались схватки, а добраться до роддома нет возможности, попросите о помощи окружающих . Помещение нужно обогреть, приготовить одеяла, простыни и воду.

. Помещение нужно обогреть, приготовить одеяла, простыни и воду. Не позднее чем через минуту после рождения малыша, нужно перерезать пуповину . Для этого предварительно нужно ее обработать. Человек, который это делает, должен быть с вымытыми руками и стерильными перчатками. Необходимо наложить клеммы или перевязать пуповину с обеих сторон бинтом и перерезать.

. Для этого предварительно нужно ее обработать. Человек, который это делает, должен быть с вымытыми руками и стерильными перчатками. Необходимо наложить клеммы или перевязать пуповину с обеих сторон бинтом и перерезать. Кроме того, нужно зафиксировать время рождения младенца, а матери — сделать инъекцию, чтобы предотвратить кровотечение.

Для этого нужно набрать в шприц две ампулы окситоцина и ввести его внутримышечно.

Что делать после родов

Дальше малыша нужно обтереть, надеть шапочку, носки и положить на грудь матери, накрыть одеялом. Не забудьте закапать глаза ребенку: это нужно сделать каплями Торбекс не позднее часа после рождения.

Идеально будет накормить младенца материнским молоком. Однако подойдет и адаптированная смесь. Если ее найти невозможно, то ребенка можно кормить прокипяченным коровьим молоком, разбавленным двумя частями кипяченой воды, однако не дольше трех недель.

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