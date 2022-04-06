Подготовленной спать спокойнее: как собраться в роддом и что делать в экстремальных условиях

Несмотря на войну, беспощадные бомбардировки врагом мирных жителей и блокаду населенных пунктов, в Украине рождаются дети.
За более чем месяц войны на планете прибавилось 22 тысячи украинцев! Это без учета рождаемости на временно оккупированных территориях. Еще чуть больше месяца назад никто не мог себе представить, что в 21 веке опасно может быть даже в роддоме, а роженицам часто приходится рожать в полевых условиях.
Читай, как подготовиться к родам во время войны и как обезопасить себя и ребенка.
Подготовьте себе самое необходимое: какие-то пеленки, 2-3 подгузника, ножницы, бинт, дезинфицирующие средства, воду. Положите все это в рюкзачок.
Подготовьте себе самое необходимое: какие-то пеленки, 2-3 подгузника, ножницы, бинт, дезинфицирующие средства, воду. Положите все это в рюкзачок.
Такое рекомендует заведующая акушерско-физиологическим отделением Харьковского городского клинического роддома №7 Этери Тимченко.
Носите с собой документы, воду и медпрепараты, которые назначил врач. Загрузите мобильные приложения, которые помогут правильно действовать на каждом этапе родов.
Дальше малыша нужно обтереть, надеть шапочку, носки и положить на грудь матери, накрыть одеялом. Не забудьте закапать глаза ребенку: это нужно сделать каплями Торбекс не позднее часа после рождения.
Идеально будет накормить младенца материнским молоком. Однако подойдет и адаптированная смесь. Если ее найти невозможно, то ребенка можно кормить прокипяченным коровьим молоком, разбавленным двумя частями кипяченой воды, однако не дольше трех недель.
Кровотечение во время беременности — одно из самых опасных состояний. Врач акушер-гинеколог Людмила Шупенюк рассказала, как действовать во время кровотечения до приезда скорой.