Кровотечение во время беременности? Без паники, гинеколог рассказала, как действовать

Кровотечение — одно из самых опасных состояний во время беременности. Поэтому при его возникновении необходимо проконсультироваться с врачом.

Врач акушер-гинеколог Людмила Шупенюк рассказала, как действовать во время кровотечения до приезда скорой.

У меня кровотечение, но нет возможности обратиться к врачу

Займи горизонтальное положение, контролируй давление, пей больше воды и принимай транексамовую кислоту. Это безопасный препарат, который можно использовать на любом сроке беременности.

Какие кровотечения безопасны

Иногда мазание кровью во время беременности может возникать при наличии полипа, эрозии, воспаления или варикоза. Эти кровотечения обычно не сильные и не влияют на общее состояние женщины и малыша.

Если кровянистые выделения появляются на маленьком сроке (задержка до 1 месяца), у половины женщин беременность будет развиваться без осложнений даже без лекарственного вмешательства или приема препаратов.

В случае мажущих кровянистых выделений можно не беспокоиться. Это безопасно на малых сроках.

Однако крововыделение может являться признаком угрозы прерывания беременности. Не забывай о возможности внематочной беременности, низком размещении плаценты. Поэтому при первой возможности сделай УЗИ.

Когда нужно немедленно обратиться к врачу

Если к кровотечению присоединяется резкая слабость, боль, сопровождающаяся давлением на прямую кишку, учащенное сердцебиение, необходимо вызвать скорую. Чем больше срок беременности, тем больше опасность.

Сильные кровянистые выделения со сгустками, болью, потерей сознания угрожают жизни матери и ребенка. В этом случае медлить не нужно и следует срочно обратиться к врачу.

Если ты находишься в бункере во время обстрелов или кровотечение началось в комендантский час, когда невозможно добраться до медицинского учреждения, можно по телефону проконсультироваться у врача. Врачи оказывают бесплатную онлайн-помощь.