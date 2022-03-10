Здоровье и красота

Кровотечение во время беременности? Без паники, гинеколог рассказала, как действовать

Елена Яковлева, редактор сайта 10 марта 2022, 22:00
Кровотеча під час вагітності - що робити
Фото: Unsplash

Больше новостей
Звернення міністра оборони
Никто в мире не верил! Министр обороны о том, что происходит сейчас и как нам победить в этой войне
Реакція росіян на санкції - відео
Мощные санкции заставляют россиян просыпаться — люди в РФ возмущаются санкциям
Мультфільм ДПСУ
Сказка о вторжении или как пахнут “скрепы” — ГПСУ создала мультфильм о войне
Як тренуються українські військові
Вместе за свободу! Как тренируются украинские военные
Смотреть больше

Материалы по теме

Немовля, малюк
Как зарегистрировать новорожденного во время войны? Рассказываем об упрощенной процедуре
Почалася менструація в укритті. Що робити - поради гінекологині
Не стесняйся физиологии! Советы гинеколога, как действовать, если менструация началась в укрытии
Як працює перинатальний центр у Харкові під час війни
Новорожденные в войне: темные подвалы, трубы и врачи без сна. Репортаж Вікон
Пологи
Как действовать при родах в бомбоубежище — советы акушера-гинеколога

Видео
Звернення міністра оборони

Никто в мире не верил! Министр обороны о том, что происходит сейчас и как нам победить в этой войне
0:02:09
Реакція росіян на санкції - відео
Мощные санкции заставляют россиян просыпаться — люди в РФ возмущаются санкциям
0:00:48
Мультфільм ДПСУ
Сказка о вторжении или как пахнут “скрепы” — ГПСУ создала мультфильм о войне
0:02:55
Як тренуються українські військові
Вместе за свободу! Как тренируются украинские военные
0:08:25
Віктор Ляшко про роботу лікарень, дистанційну медицину та постачання ліків
Ляшко о работе больниц, дистанционной медицине и поставках лекарств во время войны
0:01:46
Николаев
Ситуация в Николаеве: как город дает мощный отпор РФ
0:04:44
Сергей Лещенко
Цепи в украинской армии, ложь Лаврова и американские лаборатории. Лещенко о фейковых новостях
0:02:07
ситуація на Запоріжжі
Российские войска прибегают к репрессиям: ситуация в Запорожской области
0:02:59
Трактор, аграрії, фермерство
Аграрии настроены на урожай, как и на победу: есть ли угроза посевной в этом году
0:05:01
Гаага
Какие сейчас наши первоочередные задачи в международном суде ООН в Гааге — Зеркаль
Больше видео
Як приготувати поживну їжу
Читать дальше
Что приготовить из муки и бобовых? Калорийные и простые рецепты питательных блюд

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь