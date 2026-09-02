Рекорд во Львове: врачи сохраняли беременность после отхождения вод 97 дней

Во Львове медики установили рекорд, который позволил подарить ребенку дополнительное время для развития. У беременной женщины околоплодные воды отошли на 22-й неделе, однако врачам удалось продлить беременность еще на 97 дней. Роды произошли уже на 36-й неделе.

Этот случай стал рекордным для команды родильного отделения Детской Больницы Святого Николая. До этого самый длительный период, в течение которого медикам удавалось сохранять беременность после преждевременного отхождения вод, составлял 83 дня.

Как врачам удалось сохранить беременность

28-летняя Христина Пришляк из Львовской области готовилась во второй раз стать мамой. Ее первый ребенок родился после планового кесарева сечения. В этот раз беременность неожиданно осложнилась — на 22-й неделе у женщины отошли околоплодные воды.

Такое состояние на раннем сроке чрезвычайно опасно для ребенка. Малыш еще очень маленький, а отсутствие околоплодной жидкости значительно повышает риск инфекций и других осложнений. Христину госпитализировали, после чего за ее состоянием и развитием беременности медики начали постоянно наблюдать.

Ежедневно врачи контролировали результаты анализов, проводили необходимое профилактическое лечение и регулярно собирали консилиумы. Самой Христине пришлось длительное время соблюдать строгий постельный режим и практически не вставать с кровати.

По словам акушера-гинеколога Игоря Федашко, медикам было важно не допустить развития инфекции и одновременно выиграть как можно больше времени для созревания органов ребенка.

— Этот случай требовал максимального внимания всей нашей команды. Главное было — не допустить инфекции и выиграть время, чтобы органы ребенка успели развиться. Мы шаг за шагом двигались вперед. А когда на 36-й неделе начались роды, все прошло просто замечательно, — рассказал врач.

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Малыш родился без реанимации

В общей сложности период без околоплодных вод продолжался 2330 часов — это 97 дней. Именно этот показатель стал новым рекордом для медицинской команды.

На 36-й неделе у Христины начались роды. Женщина родила мальчика весом 2490 граммов и ростом 49 сантиметров.

Несмотря на рубец на матке после предыдущего кесарева сечения, в этот раз ребенок появился на свет естественным путем. Самое главное — новорожденный был в удовлетворительном состоянии и не нуждался в реанимационной помощи.

Для семьи этот период стал настоящим испытанием. Христина признается, что сначала они очень испугались, но решили довериться врачам.

— Сначала мы очень испугались, но врачи успокоили, что сделают все возможное. Мы доверились им и спасли нашего сыночка. Ощущение, когда его впервые приложили к моей груди, просто не описать словами! — поделилась женщина.

Мальчика назвали Назаром. Имя для младшего брата выбрал его 5-летний старший братик. Сейчас Христина вместе с мужем и детьми уже дома. Семья принимает поздравления с рождением Назара.

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