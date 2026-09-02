Истории Рассказы

Рекорд во Львове: врачи сохраняли беременность после отхождения вод 97 дней

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 сентября 2026, 18:30 3 мин.
Околоплодные воды отошли на 22-й неделе: как львовские врачи спасли ребенка

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