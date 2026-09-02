Прибавка к пенсии 1000 грн: какие пенсионеры могут получить деньги

Для отдельных категорий украинских пенсионеров предусмотрена дополнительная ежемесячная помощь. Ее размер в 2026 году составляет 1 038 гривен. Получить такие деньги могут граждане, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе. Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

1000 грн пенсии: кому назначают ежемесячную помощь

Право на выплату имеют не все пенсионеры, а только определенные законодательством категории граждан. В частности, 1000 грн пенсии в виде доплаты могут получать одинокие люди в возрасте от 80 лет, если медицинская комиссия подтвердила необходимость постоянного ухода.

Также государственная помощь предусмотрена для:

одиноких малообеспеченных пенсионеров по возрасту или инвалидности;

малообеспеченных людей с инвалидностью I группы;

ветеранов войны.

В то же время для назначения выплаты необходимо соответствовать установленным требованиям, в частности по доходу и потребности в постороннем уходе.

Читать по теме Пенсии с 1 сентября 2026: кому начислят доплаты С 1 сентября 2026 минимальная пенсия останется на уровне 2 595 грн.

Надбавка к пенсии 1000 грн: как определяют сумму

Размер помощи зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Доплата рассчитывается в размере 40% от этого показателя. Таким образом, надбавка к пенсии 1000 грн фактически составляет 1 038 гривен ежемесячно.

Эта выплата назначается дополнительно к основной пенсии и должна помочь людям, которые из-за возраста или состояния здоровья не могут полноценно обходиться без посторонней помощи.

Кто имеет право на получение 1000 грн пенсионерам и как оформить

Пенсионер, который претендует на помощь, может обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать документы через ЦНАП. Также доступно дистанционное оформление через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда, а также через Дію и почтовым отправлением.

Для оформления необходимо подготовить паспорт, идентификационный код, заявление, декларацию о доходах и заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного ухода.

Если у человека есть соответствующее решение суда о признании недееспособным или назначении опекуна, его также необходимо добавить к документам.

Доплата 1000 грн к пенсии — не единственная поддержка для пожилых людей

В Украине предусмотрены и другие виды доплат для отдельных категорий пенсионеров. В частности, дополнительные выплаты могут получать люди со статусом ребенка войны.

Отдельные правила действуют и для пенсионеров, которые живут или работают в горных населенных пунктах. Для них предусмотрена надбавка в размере 20% к пенсии при условии выполнения установленных требований.

Поэтому размер ежемесячной пенсионной выплаты может отличаться в зависимости от возраста человека, его статуса, дохода, состояния здоровья и места проживания.

Ранее мы сообщали о том, что Кабинет Министров представил Верховной Раде концепцию масштабной пенсионной реформы, которая должна полностью изменить принцип начисления пенсий.

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