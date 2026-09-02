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Презентация iPhone 18 – когда состоится и что представит Apple

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 сентября 2026, 14:00 3 мин.
Презентация iPhone 18: когда состоится
Фото Pexels

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