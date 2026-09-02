Презентация iPhone 18 – когда состоится и что представит Apple

Компания Apple официально объявила дату своей традиционной осенней презентации нового iPhone 18. В этом году мероприятие состоится в начале осени. Ожидается, что главными новинками события станут смартфоны нового поколения и ряд других устройств.

Когда презентация iPhone 18

Apple проведет презентацию iPhone 18 9 сентября. Трансляция начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть событие можно будет онлайн на официальном сайте компании и YouTube-канале Apple.

В этом году презентация получила название “Surprise and Shine”. Поэтому компания может подготовить для зрителей несколько неожиданных анонсов.

Презентация iPhone 18: что известно о новой модели

Главное внимание на мероприятии, вероятно, будет приковано к новой линейке смартфонов. Именно поэтому дата презентации iPhone 18 уже вызывает значительный интерес среди поклонников техники Apple. Ожидается, что компания представит флагманские модели, в частности iPhone 18 Pro. В то же время в этом году Apple может удивить пользователей еще одной новинкой — складным смартфоном.

По предварительным данным, такое устройство может получить название iPhone Ultra. В разложенном виде он якобы будет иметь большой экран, который позволит использовать гаджет почти как компактный планшет. В сложенном состоянии смартфон останется достаточно компактным для кармана.

В то же время сама презентация не обязательно будет означать одновременный выход всех моделей новой серии. По предварительным прогнозам, Apple может разделить релиз линейки на несколько этапов. Часть флагманских устройств компания представит в сентябре, тогда как некоторые модели могут выйти уже весной 2027 года.

В частности, позже могут появиться следующее поколение iPhone Air, iPhone 18e и базовая версия iPhone 18.

Отдельное внимание Apple, вероятно, уделит развитию искусственного интеллекта. Компания продолжает расширять возможности Apple Intelligence и готовит масштабное обновление голосового ассистента Siri.

Ожидается, что новые AI-функции будут помогать пользователям выполнять больше задач непосредственно с помощью голосовых команд, а также взаимодействовать с другими сервисами и устройствами экосистемы.

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Какие еще устройства может представить Apple

Помимо смартфонов, компания может показать обновленные iPad, HomePod mini и Apple TV. Также Apple якобы работает над умным дисплеем для управления устройствами умного дома.

Впрочем, главным событием вечера традиционно должен стать именно новый iPhone.

Кстати, такое пристальное внимание к тому, когда выйдет айфон 18, обусловлено бешеным успехом текущей серии. iPhone 17 не просто оправдал надежды, но и побил рекорды продаж предыдущей модели смартфона.

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