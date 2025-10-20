Новый iPhone 17 побил рекорд продаж предыдущей модели

Смартфон iPhone 17 от Apple стремительно обогнал предыдущую модель по популярности. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Counterpoint, за первые 10 дней после старта продаж в США и Китае новая серия показала на 14% лучшие результаты, чем iPhone 16.

Особенно впечатляющая динамика наблюдается в Китае — продажи базовой модели iPhone 17 там почти удвоились, а в целом на двух ключевых рынках показатель вырос на 31%.

Базовая модель iPhone 17 очень привлекательна для потребителей — более мощный чип, улучшенный дисплей, увеличенный объем базовой памяти и обновленная селфи-камера при той же цене, что и у прошлогоднего iPhone 16, — отметил старший аналитик Мэнмэн Чжан.

Серия iPhone 17 официально вышла на мировой рынок, включая Китай, в сентябре этого года.

iPhone 16 побил антирекорд по обесцениванию

В то же время iPhone 16 разочаровал пользователей и аналитиков. По данным SellCell, уже через две недели после релиза смартфоны этой серии в состоянии как новые потеряли в среднем 41,2% от своей первоначальной стоимости. Это самое быстрое падение цены среди всех поколений iPhone.

Для сравнения, iPhone 16 обесценивается на 8% быстрее, чем iPhone 15 за тот же период. И эта тенденция затронула всю линейку — от базовых моделей до версий Pro.

Интересно, что смартфоны Samsung показывают противоположную динамику. Например, Galaxy S23 за год потерял 61% своей стоимости, что лучше, чем у S22 (минус 66%). А Galaxy S24, по данным за первые шесть месяцев, демонстрирует еще более медленное снижение цены.

Аналитики отмечают, что iPhone долгое время считался лучшей инвестицией среди мобильных устройств, так как хорошо сохранял стоимость. Однако, начиная с iPhone 12, каждое новое поколение дешевеет быстрее предыдущего — и это может повлиять на решения покупателей при выборе нового смартфона.

Более того, другое исследование показало, что iPhone 16 стал наименее популярным смартфоном Apple за последние пять лет. Из-за слабых продаж компании уже пришлось сократить объемы производства, чтобы избежать финансовых потерь.

