Когда выйдет iPhone 17: даты предварительных заказов и начала продаж, характеристики моделей

Apple неустанна в своей айфонизации мира и уже готова к традиционному осеннему обновлению линейки. Даже дата презентации iPhone 17 определена — 9 сентября 2025 года.

Когда ожидать поступления новинки в продажу — мы собрали сведения о дате выхода iPhone 17 и характеристиках моделей линейки.

Дата выхода iPhone 17

По наблюдениям инсайдеров, Apple всегда придерживается традиции презентаций новинок именно в сентябре, и лишь один раз, в 2020 году, нарушила собственное правило из-за пандемии.

Но тогда локдауны сорвали график, в этом же году нет никаких факторов, которые могли бы заставить Apple изменить даты.

Apple обычно открывает предварительные заказы в пятницу той недели, когда анонсируют телефоны, в 2025 году это 12 сентября. А фактические продажи начинаются в следующую пятницу — 19 сентября.

Для покупателей за пределами США, включая Украину, Польшу или Чехию, старт продаж традиционно задерживается ещё на 7-14 дней.

То есть, если американцы получат новинку примерно 19 сентября, украинские заказчики могут рассчитывать на первые поставки где-то между 25 сентября и 2 октября.

Цена iPhone 17

Точная стоимость станет известна только на презентации iPhone 17. Однако, если компания и в этом году будет придерживаться традиций, цены новинок будут близки к предыдущим моделям. Примерно они могут выглядеть так:

iPhone 17 — от $799;

iPhone 17 Slim (или iPhone 17 Air) — от $899;

iPhone 17 Pro — от $999;

iPhone 17 Pro Max — от $1199.

Характеристики iPhone 17: что изменится

iPhone 17 Pro и Pro Max получат другой корпус: Apple возвращается к алюминиевой рамке вместо титана, и это делает смартфоны легче, прочнее и дешевле в производстве.

Камеры будут расположены горизонтально, экраны — 6,3 и 6,9 дюйма, с USB Type-C и кнопкой действия.

Базовые модели iPhone 17 и 17 Air/Slim будут похожи на iPhone 16, но с большими экранами: 6,3 и 6,6 дюйма и обновлёнными OLED-дисплеями от Samsung — более яркими и долговечными. Все модели получат технологию LTPO для экономии заряда.

Pro-модели могут быть выполнены в новом небесно-голубом цвете или в оттенках титана. Базовые модели, как ожидается, сохранят яркие цвета iPhone 16.

Стандартные iPhone 17 и 17 Air будут иметь оперативную память до 12 ГБ, обновлённые материнские платы и систему охлаждения у Pro Max.

Также iPhone 17 Air может получить собственный 5G-модем Apple, все модели поддерживают Wi-Fi 7.

Новая линейка будет иметь улучшенную автономность, особенно у Pro и Pro Max (до 95 часов аудио), более лёгкую замену аккумулятора, скорость зарядки до 35 Вт.

В Pro Max будут три 48 Мп камеры с поддержкой формата 8K. Базовые модели будут иметь одну или две тыльные камеры, 5-кратный зум останется только в Pro. А ещё Apple обещает более широкое внедрение AI во всех моделях.

