Коли вийде iPhone 17: дати попередніх замовлень та початку продажів, характеристики моделей

Apple невтомний у своїй айфонізації світу, і вже готовий до традиційного осіннього оновлення лінійки. Навіть дата презентації iPhone 17 вже визначена — 9 вересня 2025 року.

Коли чекати надходження новинки у продаж — ми зібрали відомості про дату виходу iPhone 17 та характеристики моделей лінійки.

Дата виходу iPhone 17

За спостереженнями інсайдерів, Apple завжди дотримується традиції презентацій новинок саме у вересні, і лише один раз, у 2020 році, зрадив власному правилу через пандемію.

Але тоді локдауни зірвали графік, цього ж року немає жодних факторів, що змусили б Apple змінити дати.

Apple зазвичай відкриває попередні замовлення у п’ятницю на тому тижні, коли анонсують телефони, у 2025 році це 12 вересня. А фактичні продажі розпочинає у наступну п’ятницю — 19 вересня.

Для покупців за межами США, включно з Україною, Польщею чи Чехією, старт продажів традиційно затримується ще на 7-14 днів.

Тобто якщо американці отримають новинку приблизно 19 вересня, українські замовники можуть розраховувати на перші поставки десь між 25 вересня та 2 жовтня.

Ціна iPhone 17

Точна вартість стане відома лише на презентації iPhone 17. Проте, якщо компанія і цьогоріч дотримуватиметься традицій, ціни новинок будуть близькі до попередніх моделей. Орієнтовно вони можуть виглядати так:

iPhone 17 — від $799;

iPhone 17 Slim (або iPhone 17 Air) — від $899;

iPhone 17 Pro — від $999;

iPhone 17 Pro Max — від $1199.

Характеристики iPhone 17: що зміниться

iPhone 17 Pro та Pro Max отримують інший корпус: Apple повертається до алюмінієвої рами замість титану, і це робить смартфони легшими, міцнішими та дешевшими у виробництві.

Камери будуть розташовані горизонтально, екрани — 6,3 і 6,9 дюйма, з USB Type-C та кнопкою дії.

Базові моделі iPhone 17 та 17 Air/Slim будуть схожі на iPhone 16, але з більшими екранами: 6,3 і 6,6 дюйма та оновленими OLED-дисплеями від Samsung — більш яскравими та довговічними. Усі моделі отримають технологію LTPO для економії заряду.

Pro-моделі можуть бути виконані у новому небесно-блакитному кольорі або у відтінках титану. Базові моделі, як очікується, збережуть яскраві кольори iPhone 16.

Стандартні iPhone 17 та 17 Air матимуть оперативну пам’ять до 12 ГБ, оновлені материнські плати й систему охолодження у Pro Max.

Також iPhone 17 Air може отримати власний 5G-модем Apple, усі моделі підтримуватимуть Wi-Fi 7.

Нова лінійка матиме покращену автономність, особливо у Pro та Pro Max (до 95 годин аудіо), легшу заміну акумулятора, швидкість зарядки до 35 Вт.

В Pro Max будуть три 48 Мп камери з підтримкою формату 8K. Базові моделі матимуть одну або дві тильні камери, 5-кратний зум лишатиметься лише в Pro. А ще Apple обіцяє ширше впровадження AI в усіх моделях.

