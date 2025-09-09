О котрій відбудеться презентація Apple: час за Києвом та що відомо про новинки

9 вересня відбудеться презентація Apple, під час якої представлять новий iPhone 17 та інші гаджети. Захід матиме назву Awe Dropping, що означає щось, що сильно здивує. Ймовірно, так компанія натякає на особливу ексклюзивність своєї продукції.

Вікна-новини зібрали все, що відомо про девайси та інші цікавинки, о котрій презентація Apple 9 вересня та де дивитися.

Коли буде презентація Apple та де її дивитися

Презентація нового iPhone 17 та інших товарів відбудеться о 20:00 за київським часом. Для тих, хто дивитиметься за кордоном, є розширений перелік міст.

Її можна переглянути на таких ресурсах:

офіційному сайті компанії;

YouTube-каналі Apple;

в додатку Apple TV.

Які новинки Apple покажуть

iPhone 17

За попередньою інформацією від видання Wired, головною подією заходу має стати презентація iPhone 17, який вийде одразу у кількох модифікаціях:

базовий iPhone 17;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone 17 Air.

Смартфон моделі Air — це найтонший і найлегший телефон у лінійці. Пристрій має 6,6-дюймовий OLED-дисплей і товщину всього 5,5 мм, що на 2,3 мм тонше за iPhone 16.

Інсайдери стверджують, що заради новітнього дизайну Apple вдалася до компромісів. Тож у новинці порт USB-C зміщений щодо центру, а основна камера буде лише одна та буде розміщена в овальному блоці.

Уся лінійка iPhone 17 матиме візуальний стиль Liquid Glass в iOS 26. Інтерфейс буде оснащений округлими та напівпрозорими іконками.

iPhone 17 Pro матиме оновлений блок камер з новою 48-МП лінзою. Титан ймовірно заміняти на комбінацію алюмінію і скла. У девайс встановлять новий чип Apple з підтримкою Wi-Fi 7.

Apple Watch

Компанія також представить нові годинники Apple Watch Series 11 і Watch Ultra 3. Обидві моделі працюватимуть довше та отримають нові функції, зокрема зможуть моніторити тиск та попереджати про гіпертонію.

Можливо, у годиннику з’являться нові AI-функції й підтримка супутникового зв’язку.

AirPods

Також очікується нове покоління AirPods Pro 3 зі збільшеним часом автономної роботи. Навушники також будуть оснащені функціями для поліпшення слуху і перекладу мови.

А ще можливий анонс оновленого Apple TV з підтримкою 4K. Ймовірно, всі новинки будуть оснащені штучним інтелектом. Компанія може оголосити точні дати виходу iOS 26, watchOS 26 та інших операційних систем.

