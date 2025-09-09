Во сколько состоится презентация Apple: время по Киеву и что известно о новинках

9 сентября состоится презентация Apple, во время которой представят новый iPhone 17 и другие гаджеты. Мероприятие будет называться Awe Dropping, что означает нечто сильно удивительное. Вероятно, компания намекает на особую эксклюзивность своей продукции.

Вікна-новини собрали все, что известно о девайсах и других интересных деталях, во сколько презентация Apple 9 сентября и где смотреть.

Когда будет презентация Apple и где ее смотреть

Презентация нового iPhone 17 и других товаров состоится в 20:00 по Киеву. Для тех, кто будет смотреть за границей, есть расширенный список городов.

Ее можно просмотреть на следующих ресурсах:

официальном сайте компании;

YouTube-канале Apple;

в приложении Apple TV.

Какие новинки Apple покажут

iPhone 17

По предварительной информации от издания Wired, главным событием мероприятия должна стать презентация iPhone 17, который выйдет сразу в нескольких модификациях:

базовый iPhone 17;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone 17 Air.

Смартфон модели Air — это самый тонкий и легкий телефон в линейке. Устройство имеет 6,6-дюймовый OLED-дисплей и толщину всего 5,5 мм, что на 2,3 мм тоньше iPhone 16.

Инсайдеры утверждают, что ради новейшего дизайна Apple прибегла к компромиссам. Поэтому в новинке порт USB-C смещен по центру, а основная камера будет только одна и будет размещена в овальном блоке.

Вся линейка iPhone 17 будет иметь визуальный стиль Liquid Glass в iOS 26. Интерфейс будет оснащен округлыми и полупрозрачными иконками.

В iPhone 17 Pro будет обновлен блок камер с новой 48-МП линзой. Титан возможно заменять на комбинацию алюминия и стекла. В девайсе установят новый чип Apple с поддержкой Wi-Fi 7.

Apple Watch

Компания также представит новые часы Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3. Обе модели будут работать дольше и получат новые функции, в частности, смогут мониторить давление и предупреждать о гипертонии.

Возможно, в часах появятся новые функции AI и поддержка спутниковой связи.

AirPods

Также ожидается новое поколение AirPods Pro 3 с увеличенным временем автономной работы. Наушники также будут оснащены функциями для улучшения слуха и перевода языка.

А еще возможен анонс обновленного Apple TV с поддержкой 4K. По всей вероятности, все новинки будут оснащены искусственным интеллектом. Компания может объявить точные даты выхода iOS 26, watchOS 26 и других операционных систем.

Пользователи iPhone часто не знают, нужно ли им обновлять iOS до последней версии. Читай все аргументы за и против этого решения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!