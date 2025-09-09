Во сколько состоится презентация Apple: время по Киеву и что известно о новинках

9 сентября состоится презентация Apple, во время которой представят новый iPhone 17 и другие гаджеты. Мероприятие будет называться Awe Dropping, что означает нечто сильно удивительное. Вероятно, компания намекает на особую эксклюзивность своей продукции.
Вікна-новини собрали все, что известно о девайсах и других интересных деталях, во сколько презентация Apple 9 сентября и где смотреть.
Когда будет презентация Apple и где ее смотреть
Презентация нового iPhone 17 и других товаров состоится в 20:00 по Киеву. Для тех, кто будет смотреть за границей, есть расширенный список городов.
Ее можно просмотреть на следующих ресурсах:
- официальном сайте компании;
- YouTube-канале Apple;
- в приложении Apple TV.
Какие новинки Apple покажут
iPhone 17
По предварительной информации от издания Wired, главным событием мероприятия должна стать презентация iPhone 17, который выйдет сразу в нескольких модификациях:
- базовый iPhone 17;
- iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Pro Max;
- iPhone 17 Air.
Смартфон модели Air — это самый тонкий и легкий телефон в линейке. Устройство имеет 6,6-дюймовый OLED-дисплей и толщину всего 5,5 мм, что на 2,3 мм тоньше iPhone 16.
Инсайдеры утверждают, что ради новейшего дизайна Apple прибегла к компромиссам. Поэтому в новинке порт USB-C смещен по центру, а основная камера будет только одна и будет размещена в овальном блоке.
Вся линейка iPhone 17 будет иметь визуальный стиль Liquid Glass в iOS 26. Интерфейс будет оснащен округлыми и полупрозрачными иконками.
В iPhone 17 Pro будет обновлен блок камер с новой 48-МП линзой. Титан возможно заменять на комбинацию алюминия и стекла. В девайсе установят новый чип Apple с поддержкой Wi-Fi 7.
Apple Watch
Компания также представит новые часы Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3. Обе модели будут работать дольше и получат новые функции, в частности, смогут мониторить давление и предупреждать о гипертонии.
Возможно, в часах появятся новые функции AI и поддержка спутниковой связи.
AirPods
Также ожидается новое поколение AirPods Pro 3 с увеличенным временем автономной работы. Наушники также будут оснащены функциями для улучшения слуха и перевода языка.
А еще возможен анонс обновленного Apple TV с поддержкой 4K. По всей вероятности, все новинки будут оснащены искусственным интеллектом. Компания может объявить точные даты выхода iOS 26, watchOS 26 и других операционных систем.
