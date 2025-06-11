Когда выйдет iOS 26 в Украине: что известно о масштабном обновлении Apple

Большое событие в скором времени состоится для всех пользователей iPhone. Apple анонсировала iOS 26. Он уже поражает новыми функциями, хотя официально еще не доступен пользователям.

Когда выйдет iOS 26 в Украине

Apple анонсировала предыдущий выпуск (developer beta) iOS26 9 июня 2025 года на WWDC. Ожидается, что публичная бета стартует в июле, а официальный релиз состоится в сентябре, ориентировочно 16 сентября 2025 года, вместе с iPhone17.

Чем iOS26 отличается от других

Самое главное — это LiquidGlass. Это новый дизайн с прозрачными, стеклянными элементами интерфейса, адаптивными под фон и контент.

Другим важным нововведением является Apple Intelligence (Искусственный интеллект). Он делится на:

Visual Intelligence — это функция, которая позволяет анализировать содержимое экрана пользователя, а также распознавать отдельные объекты. Эти объекты могут представлять собой товары или текстовые элементы, далее пользователю будут предлагать варианты действий, например, осуществить поиск или создать заметку или напоминание в календаре;

генерация emoji — Genmoji (люди сами смогут делать свои эмоджи) и появятся также настраиваемые фоны чатов в Messages;

оптимизация батареи на основе AI — повышение производительности Siri;

живой перевод — эта функция интегрирована в Сообщения, FaceTime и Телефон, чтобы помочь пользователям общаться на разных языках, переводя текст и аудио на ходу.

Также произойдет обновление отдельных приложений, таких как Messages (индикаторы набора текста в групповых чатах, голосовые платежи, голосование), Phone (единственный вид звонков, голосовых сообщений и избранного, фильтрация нежелательных вызовов, возможность ожидать в очереди автоматически).

Maps, Wallet, Camera, Safari, CarPlay, AirPods — для этих приложений подготовят обновленный интерфейс и функции.

Почему с iOS 18 перескочили на iOS 26

Apple отказывается от обычной нумерации и переходит к годовой отметке — iOS26 соответствует году 2026. То есть планируется, что масштабное обновление будет выходить раз в год.

Аналогичные изменения затронули и другие системы, такие как macOS, watchOS и другие — с целью согласованности в рамках единой экосистемы Apple.

Какие устройства будут поддерживать iOS 26

Поддержка будет действовать для iPhone 11 и более новых. Функции Apple Intelligence будут работать только на устройствах с A17Pro (iPhone 15Pro и более новые).

Как перейти на iOS26

Ты можешь принять участие в бета-тестировании:

если ты разработчик — регистрируйся через Apple Developer Program сразу после WWDC;

все остальные желающие могут принять участие в бета-версии, которая стартует в июле. Для этого найди программу Apple Beta Program и прими в ней участие.

Уже в сентябре официальное обновление доступно всем. Для этого необходимо перейти в настройки и нажать “Обновление ПО”. Рекомендуется создать резервную копию перед установкой, чтобы обезопасить данные.

Когда выходит обновление iOS, многие спешат получить новую версию. Ранее мы рассказывали, нужно ли обновлять iPhone до последней iOS.

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