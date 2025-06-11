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Когда выйдет iOS 26 в Украине: что известно о масштабном обновлении Apple

Богдана Макалюк, журналист сайта 11 июня 2025, 14:30
Когда выйдет iOS 26 в Украине: что известно о масштабном обновлении дизайна Apple
Фото Unsplash

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