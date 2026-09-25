Когда выйдет Sony PlayStation 6: дата выхода и характеристики

Sony официально подтвердила, что новая игровая консоль PlayStation 6 должна выйти в конце 2027 года или в начале 2028-го.

Разработка устройства стартовала еще в 2023 году, однако сейчас проект находится на ранней стадии. В то же время уже появилась информация о некоторых ключевых характеристиках и возможностях будущей консоли.

Sony PlayStation 6: что известно об обновлении

Одним из главных нововведений PS6 станет чип от AMD на основе архитектуры UDNA. Он должен прийти на смену RDNA 4, которую используют в современном поколении консолей.

Новая платформа должна обеспечить значительный прирост графической производительности и позволить запускать игры в высоком разрешении с большей частотой кадров.

В частности, ожидается поддержка разрешения 4K с частотой до 120 кадров в секунду, а также 8K при 60 FPS. Это может обеспечить более плавное изображение, более детализированную графику и более реалистичные визуальные эффекты по сравнению с PlayStation 5.

Отдельное внимание разработчики уделяют возможностям виртуальной реальности. Более мощное железо PS6 должно дать разработчикам больше возможностей для создания масштабных и детализированных игровых миров, сложных графических эффектов и более реалистичного взаимодействия с виртуальной средой.

При этом часть характеристик PlayStation 6 пока остается неподтвержденной. Sony продолжает работать над консолью, поэтому до официальной презентации ее технические параметры, дизайн, цена и точная дата релиза еще могут измениться.

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Цена PlayStation 6

Поскольку официальная информация отсутствует, то точную цену PS6 предсказать сложно.

Ориентироваться можно на актуальную стоимость консолей предыдущего поколения. С 2 апреля 2026 года рекомендованная цена PS5 в США составляет $649,99, PS5 Digital Edition — $599,99, а PS5 Pro — $899,99. В Европе эти модели стоят соответственно €649,99, €599,99 и €899,99.

Поэтому предположения о будущей цене PS6 сейчас остаются именно прогнозами, а не официальными данными Sony. Точная цена станет известна ближе к презентации PlayStation 6.

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