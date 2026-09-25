Коли вийде Sony PlayStation 6: дата виходу та характеристики

Sony офіційно підтвердила, що нова ігрова консоль PlayStation 6 має вийти наприкінці 2027 року або на початку 2028-го.
Розробка пристрою стартувала ще у 2023 році, однак нині проєкт перебуває на ранній стадії. Водночас уже з’явилася інформація про деякі ключові характеристики та можливості майбутньої консолі.
Sony PlayStation 6: що відомо про оновлення
Одним із головних нововведень PS6 стане чип від AMD на основі архітектури UDNA. Він має прийти на зміну RDNA 4, яку використовують у сучасному поколінні консолей.
Нова платформа повинна забезпечити значний приріст графічної продуктивності та дозволити запускати ігри у високій роздільній здатності з більшою частотою кадрів.
Зокрема, очікується підтримка роздільної здатності 4K із частотою до 120 кадрів за секунду, а також 8K при 60 FPS. Це може забезпечити плавніше зображення, деталізованішу графіку та більш реалістичні візуальні ефекти порівняно з PlayStation 5.
Окрему увагу розробники приділяють можливостям віртуальної реальності. Потужніше залізо PS6 має дати розробникам більше можливостей для створення масштабних і деталізованих ігрових світів, складних графічних ефектів та більш реалістичної взаємодії з віртуальним середовищем.
При цьому частина характеристик PlayStation 6 поки залишається непідтвердженою. Sony продовжує працювати над консоллю, тому до офіційної презентації її технічні параметри, дизайн, ціна та точна дата релізу ще можуть змінитися.
Ціна PlayStation 6
Оскільки офіційна інформація відсутня, то точну ціну PS6 передбачити складно.
Орієнтуватися можна на актуальну вартість консолей попереднього покоління. З 2 квітня 2026 року рекомендована ціна PS5 у США становить $649,99, PS5 Digital Edition — $599,99, а PS5 Pro — $899,99. У Європі ці моделі коштують відповідно €649,99, €599,99 та €899,99.
Тому припущення про майбутню ціну PS6 наразі залишаються саме прогнозами, а не офіційними даними Sony. Точна ціна стане відомою ближче до презентації PlayStation 6.
А ще для тебе матеріал з повним гайдом як зробити скриншот на різних пристроях.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!