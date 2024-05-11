Як зробити скриншот на різних пристроях: повний гайд

Скриншоти стали невід’ємною частиною нашого цифрового спілкування, дозволяючи швидко поділитися знімком екрана, зберегти важливу інформацію або зафіксувати моменти в онлайн-іграх. Незалежно від того, який пристрій ти використовуєш — зробити скриншот можна легко та швидко. Детальніше про те, як зробити скриншот на ПК, смартфоні та ноутбуці — розповідаємо далі у матеріалі.
Якщо ти шукаєш, як зробити скриншот на IOS, то є декілька способів, і усе залежить від моделі твого телефону.
Для моделей з кнопкою Home, а це Iphone 8 та старіші, необхідно одночасно натиснути кнопку Home та кнопку блокування екрана. Зроблений скриншот автоматично збережеться в альбомі Фотографії.
Для моделей Iphone X і новіше, потрібно одночасно натиснути бічну кнопку та кнопку збільшення гучності. Скриншот також збережеться в альбомі Фотографії.
Більшість смартфонів Android дозволяють робити скриншоти, натискаючи одночасно кнопку зниження гучності та кнопку блокування екрана протягом декількох секунд.
Тим не менш, деякі виробники пропонують альтернативні методи або жести, наприклад, проведення трьома пальцями згори донизу по екрану. Тому рекомендуємо переглянути інструкцію зі створення скриншоту до конкретної моделі телефону.
Також на старіших моделях смартфонів, де є фізична кнопка Home, що розташована посередині, скриншот робиться за допомогою комбінації кнопок Home + блокування екрана.
На ноутбуках та ПК з операційною системою Windows для створення скриншоту можна використовувати кілька методів:
Однак зауважимо, що якщо два перших способи працюють як на нових операційних системах, так і на старіших Windows, то останній працює лише на Windows 10 та 11.
Однак зауважимо, що якщо два перших способи працюють як на нових операційних системах, так і на старіших Windows, то останній працює лише на Windows 10 та 11.
Користувачі Macbook можуть використовувати наступні комбінації клавіш для створення скриншотів:
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