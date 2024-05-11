Як зробити скриншот на різних пристроях: повний гайд

Скриншоти стали невід’ємною частиною нашого цифрового спілкування, дозволяючи швидко поділитися знімком екрана, зберегти важливу інформацію або зафіксувати моменти в онлайн-іграх. Незалежно від того, який пристрій ти використовуєш — зробити скриншот можна легко та швидко. Детальніше про те, як зробити скриншот на ПК, смартфоні та ноутбуці — розповідаємо далі у матеріалі.

Як зробити скриншот на Iphone

Якщо ти шукаєш, як зробити скриншот на IOS, то є декілька способів, і усе залежить від моделі твого телефону.

Для моделей з кнопкою Home, а це Iphone 8 та старіші, необхідно одночасно натиснути кнопку Home та кнопку блокування екрана. Зроблений скриншот автоматично збережеться в альбомі Фотографії.

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Для моделей Iphone X і новіше, потрібно одночасно натиснути бічну кнопку та кнопку збільшення гучності. Скриншот також збережеться в альбомі Фотографії.

Як зробити скриншот на смартфоні

Більшість смартфонів Android дозволяють робити скриншоти, натискаючи одночасно кнопку зниження гучності та кнопку блокування екрана протягом декількох секунд.

Тим не менш, деякі виробники пропонують альтернативні методи або жести, наприклад, проведення трьома пальцями згори донизу по екрану. Тому рекомендуємо переглянути інструкцію зі створення скриншоту до конкретної моделі телефону.

Також на старіших моделях смартфонів, де є фізична кнопка Home, що розташована посередині, скриншот робиться за допомогою комбінації кнопок Home + блокування екрана.

Як зробити скриншот на ПК з Windows 10/11

На ноутбуках та ПК з операційною системою Windows для створення скриншоту можна використовувати кілька методів:

PrtScn: при натисненні клавіші PrtScn пристрій зробить скриншот усього екрану та скопіює його в буфер обміну. Далі, щоб його зберегти, зображення потрібно вставити зображення в будь-який графічний редактор, наприклад, у Paint і зберегти.

при натисненні клавіші PrtScn пристрій зробить скриншот усього екрану та скопіює його в буфер обміну. Далі, щоб його зберегти, зображення потрібно вставити зображення в будь-який графічний редактор, наприклад, у Paint і зберегти. Alt + PrtScn: для знімка активного вікна натисни на ці клавіші разом, після чого так само встав зображення в графічний редактор або одразу встав його у потрібний додаток.

для знімка активного вікна натисни на ці клавіші разом, після чого так само встав зображення в графічний редактор або одразу встав його у потрібний додаток. Win + Shift + S: ця комбінація активує інструмент Вирізати, дозволяючи вибрати область екрана для скриншоту, який потім можна вставити у потрібний додаток.

Однак зауважимо, що якщо два перших способи працюють як на нових операційних системах, так і на старіших Windows, то останній працює лише на Windows 10 та 11.

Як зробити скриншот на macOS

Користувачі Macbook можуть використовувати наступні комбінації клавіш для створення скриншотів:

Shift + Command + 3: зробити скриншот усього екрану.

зробити скриншот усього екрану. Shift + Command + 4: курсор перетвориться на приціл, дозволяючи тобі виділити область для скриншоту.

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