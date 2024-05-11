Как сделать скриншот на разных устройствах: полный гайд

Диана Просяник, редактор сайта 11 мая 2024, 13:45
как сделать скриншот на ПК
Фото: Unsplash

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