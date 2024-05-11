Как сделать скриншот на разных устройствах: полный гайд

Скриншоты стали неотъемлемой частью нашего цифрового общения, позволяя быстро поделиться снимком экрана, сохранить важную информацию или зафиксировать моменты в онлайн-играх. Независимо от того, какое устройство ты используешь — сделать скриншот можно легко и быстро. Подробнее о том, как сделать скриншот на ПК, смартфоне и ноутбуке — рассказываем далее в материале.
Если ты ищешь, как сделать скриншот на IOS, то есть несколько способов, и все зависит от модели твоего телефона.
Для моделей с кнопкой Home, а это Iphone 8 и более старые, необходимо одновременно нажать кнопку Home и кнопку блокировки экрана. Сделанный скриншот автоматически сохранится в альбоме Фотографии.
Для моделей Iphone X и новее, нужно одновременно нажать боковую кнопку и кнопку увеличения громкости. Скриншот также сохранится в альбоме Фотографии.
Большинство смартфонов Android позволяют делать скриншоты, нажимая одновременно кнопку снижения громкости и кнопку блокировки экрана в течение нескольких секунд.
Тем не менее, некоторые производители предлагают альтернативные методы или жесты, например, проведение тремя пальцами сверху вниз по экрану. Поэтому рекомендуем просмотреть инструкцию по созданию скриншота к конкретной модели телефона.
Также на более старых моделях смартфонов, где есть физическая кнопка Home, расположенная посередине, скриншот делается с помощью комбинации кнопок Home + блокировка экрана.
На ноутбуках и ПК с операционной системой Windows для создания скриншота можно использовать несколько методов:
Однако заметим, что если два первых способа работают как на новых операционных системах, так и на более старых Windows, то последний работает только на Windows 10 и 11.
Однако заметим, что если два первых способа работают как на новых операционных системах, так и на более старых Windows, то последний работает только на Windows 10 и 11.
Пользователи Macbook могут использовать следующие комбинации клавиш для создания скриншотов:
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