В очередной раз завис! Рассказываем, что делать, если глючит телефон, и почему так происходит

С кем не бывало, что телефон спонтанно завис, и ничего с этим нельзя сделать. А если это происходит еще и в ответственный момент — то вообще хочется выбросить его куда подальше.

Но не спеши этого делать. Предлагаем сначала разобраться в причинах, почему твое устройство не работает должным образом и что делать в таком случае.

Что делать, если зависает телефон — причины и решения

Существует несколько наиболее вероятных причин, почему твое устройство вышло из строя, и быстрые способы для устранения этих проблем. Держи несколько советов, которые могут помочь:

Перезапусти телефон

Это быстрое, но временное решение проблемы. Перезагрузка телефона позволит выключить все программы и процессы, в том числе и те, которые могут быть причиной зависания. Данное действие может помочь твоему телефону.

Проверь, достаточно ли свободной памяти на устройстве

Это важный параметр для надлежащего функционирования твоего телефона. Если при проверке действительно выяснится, что свободного места на телефоне недостаточно — это может быть причиной глюков и медленной работы.

Чтобы проверить, сколько на телефоне осталось свободного места, необходимо открыть настройки телефона и отыскать раздел под названием Память или Хранилище.

В нем ты сможешь найти информацию о количестве занятого места на устройстве, какие файлы и приложения занимают больше всего и сколько памяти еще осталось.

Если ты видишь, что памяти действительно осталось немного, то удали фото, видео и программы, которые тебе больше не нужны.

По возможности, попробуй перенести часть данных на внешний носитель. После проведенной очистки перезагрузи телефон, чтобы убедиться, что проблему удалось решить.

Обнови приложения

Некоторые программы, которые давно не обновлялись до последней версии, способны вызвать проблемы с телефоном. Чтобы этого не было, проверь, все ли установленные приложения имеют самое свежее обновление.

Существуют программы, которые могут зависать из-за того, что телефон не отвечает. И если завис не весь телефон, а только определенное приложение — открой экран Последние программы и проведи пальцем, чтобы закрыть эту программу.

Выключи некоторые функции устройства

Речь о функциях, которыми ты не пользуешься на постоянной основе. Например, Bluetooth, GPS, Wi-Fi или мобильный интернет. Такое действие может поспособствовать улучшению работы твоего девайса.

Почисти кэш и данные приложений

Возможно, память твоего телефона занимают гигабайты кэшированных данных, которые надо очистить. В конце концов, кэшированные данные не являются жизненно важными для производительности программы или веб-сайта.

Чтобы это сделать, тебе стоит перейти в Настройки, далее найти раздел Программы и выбрать программу, которую часто используешь, и зайти в раздел Хранение и Очистить данные. Проведи данную процедуру со всеми приложениями, которые часто используешь.

Очистка телефона от лишних данных не только поможет увеличить объем свободного места на устройстве, но и может повлиять на его скорость.

Советы не действуют: что делать

При условии, что все выше перечисленные советы не действуют и твой телефон продолжает зависать — попробуй сбросить телефон до заводских настроек.

Такое форматирование приведет к полной очистке всех данных на твоем телефоне. Поэтому прежде всего позаботься о создании резервной копии файлов, чтобы не потерять ценную информацию.

Но если ничего не помогло и телефон продолжает работать ненадлежащим образом — вероятно, это вызвано аппаратной проблемой и для ее решения следует обратиться к специалисту, чтобы тот тщательно выяснил причину поломки и помог ее решить.

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