В очередной раз завис! Рассказываем, что делать, если глючит телефон, и почему так происходит

Диана Просяник, практикант сайта 25 апреля 2023, 08:00
завис телефон
Фото: Unsplash

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