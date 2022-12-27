Закончилась память в телефоне? Как очистить кэш в Telegram — пошаговая инструкция

Ежедневное пролистывание новостной ленты в мессенджерах, семейные чаты и просто спам заняли всю память телефона? Читай в нашем материале, как очистить Telegram и освободить память в телефоне без удаления любимых фото и важных данных.

Как очистить кэш, чтобы освободить место — инструкция

Освободить место в телефоне можно, прежде всего, путем удаления кэша. Это то, что хранит Telegram в виде всех сообщений, гифок, фотографий, файлов и ссылок. Тем самым приложение занимает все больше памяти телефона.

Чтобы освободить место без удаления важного, ты можешь сделать несколько простых шагов:

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Открой приложение Telegram. В правом верхнем углу найди кнопку Настройки. Далее заходи в Данные и хранилище, а затем Использование хранилища. Нажми Очистить кэш Telegram. Выбери, что тебе нужно оставить, а что можно удалить. Удаление может занять несколько минут, если информации накопилось очень много.

Для предотвращения засорения памяти телефона можно настроить автоматическое удаление кэша и его максимальный объем. Полезно будет и установить ограничения на автозагрузку фото, видео и гифок. Это будет значительно экономить интернет и место в телефоне.

Также в настройках ты можешь ограничить не только автоматическую загрузку медиафайлов, но и фоновую, а также экономию трафика вызовов.

Такая очистка телефона от кэша подходит не только для приложения Telegram. Если памяти телефона все же недостаточно, проведи такую чистку и в других мессенджерах: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger и других.

Все фото, видео, документы и другое останется в приложении, если ты выберешь такую функцию. Однако их нужно будет загрузить снова с помощью сети, ведь все время они находятся в облачном хранилище и не занимают место в телефоне.

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