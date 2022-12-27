Закінчилась пам’ять на телефоні? Як очистити кеш у Telegram — покрокова інструкція

Щоденне гортання стрічки новин у месенджерах, сімейні чати та просто спам заполонили пам’ять телефона? Читай у нашому матеріалі, як очистити Telegram та звільнити пам’ять у телефоні без видалення улюблених фото і важливих даних.

Як очистити кеш, щоб звільнити місце — інструкція

Звільнити місце в телефоні можна насамперед шляхом видалення кешу. Це те, що зберігає Telegram у вигляді всіх повідомлень, гіфок, фото, файлів і посилань. Тим самим застосунок займає все більше пам’яті телефона.

Щоб звільнити місце без видалення важливого, ти можеш зробити кілька простих кроків:

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Як очистити кеш Телеграму Відкрий застосунок Telegram. У правому верхньому куті знайди кнопку Налаштування. Далі заходь у Дані та сховище, а потім Використання сховища. Натисни Очистити кеш Telegram. Вибери, що саме тобі потрібно залишити, а що можна видалити. Видалення може зайняти кілька хвилин, якщо інформації накопичилося дуже багато.

Щоб запобігти засміченню пам’яті телефона, ти можеш налаштувати автоматичне видалення кешу та його максимальний об’єм. Корисно буде і встановити обмеження на автозавантаження фото, відео і гіфок. Це значно економитиме інтернет і місце в телефоні.

Також у налаштуваннях ти можеш обмежити не тільки автоматичне завантаження медіафайлів, а й фонове, а ще економію трафіку викликів.

Таке очищення телефона від кешу підходить не лише для застосунку Telegram. Якщо пам’яті телефона все ж недостатньо, зроби таку чистку в інших месенджерах: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger та інших.

Усі фото, відео, документи тощо залишаться в застосунку, якщо ти вибереш таку функцію. Проте їх потрібно буде завантажити знову за допомогою мережі, адже увесь час вони перебувають у хмарному сховищі і не займають місце в телефоні.

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