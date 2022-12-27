Закінчилась пам’ять на телефоні? Як очистити кеш у Telegram — покрокова інструкція

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 27 Грудня 2022, 10:00
Як очистити кеш, щоб звільнити місце — інструкція
Фото: Pexels

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