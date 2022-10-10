Як швидко зарядити телефон — п’ять дієвих способів

Під час війни функціонал гаджетів українців набув нового сенсу — саме завдяки їм ми дізнаємося актуальну інформацію про ситуацію в країні, а також повітряні тривоги.

Телефон розряджається завжди у найменш відповідний момент, але під час бойових дій ми просто не маємо кількох годин для його заряджання.

Ось кілька дієвих порад, як пришвидшити підзарядку телефона.

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Заряджай від розетки

Якщо в тебе є вибір, заряджати телефон від USB-кабелю чи розетки, завжди обирай друге. Це пов’язано з кількістю струму, який телефон може отримувати.

Також для заряджання використовуй той кабель, який був у комплекті з телефоном або принаймні є його надійною заміною.

Закрий усі застосунки

Програми, які працюють у фоновому режимі, усе одно використовують заряд телефона та сповільнюють процес зарядки батареї. Тому краще їх вимкнути.

Увімкни режим “у літаку”

Режим “у літаку” обмежує кількість енергії, яку витрачає телефон. Це відбувається завдяки вимкненню всіх бездротових підключень: Wi-Fi, стільникового зв’язку, Bluetooth, GPS та радіочастотного зв’язку ближньої дії (NFC).

Якщо ти не очікуєш важливих дзвінків, то можеш не вимикати цей режим навіть після зарядки. Так акумулятор виснажуватиметься набагато повільніше.

Вимкни телефон

Вимкни свій телефон на час зарядки. Це радикальний, але найбільш ефективний спосіб прискорити заряджання.

Поки телефон відновлює сили, пошукай альтернативне джерело новин.

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Функція швидкої зарядки

І таке теж є. Технологія швидкої зарядки реально працює!

Щоправда, не всі смартфони підтримують цю функцію. Перевір це у своїх налаштуваннях.

Якщо ти зарядив(-ла) телефон, але мережа твого оператора недоступна, ти можеш перейти на мережу інших операторів. В Україні запускають національний роумінг. Читай, що це означає та як скористатися ним.