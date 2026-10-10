Як врятувати стосунки на межі розриву: психологи назвали головні сигнали

Проблеми у стосунках впливають не лише на настрій і емоційний стан. Постійні конфлікти можуть позначатися на сні, самопочутті та навіть фізичному здоров’ї. Водночас теплі й підтримувальні стосунки, навпаки, здатні позитивно впливати на здоров’я та тривалість життя.

Дослідження показують, що напружені близькі стосунки можуть бути серйозним фактором ризику для здоров’я — порівнюваним із такими чинниками, як куріння чи недостатня фізична активність.

Тож чи можна повернути гармонію у стосунки, які вже опинилися на межі розриву? Терапевти пар вважають, що в багатьох випадках це можливо. Про це пише BBC.

Чому партнери постійно сваряться через одне й те саме

Пари можуть роками сперечатися з одних і тих самих приводів. Це стосується не лише серйозних питань — фінансів, виховання дітей чи інтимного життя. Причиною конфліктів можуть стати навіть побутові речі, наприклад прибирання або розподіл домашніх справ.

— Ці проблеми можуть стосуватися фінансів, виховання дітей, їхнього інтимного життя, того, як вони домовляються про владу у відносинах, — каже Керрі Коул, психолог і директор з досліджень Інституту Готтмана з терапії пар у Сіетлі, США.

Але також вони можуть стосуватися, здавалося б, незначних питань, таких як охайність.

Одне з довготривалих досліджень, яке проводив психолог Джон Готтман разом із колегами, показало: через чотири роки пари часто продовжують сперечатися саме через ті питання, які були проблемними на початку їхніх стосунків. Так відбувалося у 69% випадків.

Серед найбільш поширених причин конфліктів — гроші. Фінансові питання можуть провокувати особливо гострі суперечки. Ще одне джерело напруження — нерівномірний розподіл домашніх обов’язків, який також може впливати на стабільність стосунків.

Водночас сама по собі сварка ще не означає, що стосунки приречені. Конфлікти є частиною спільного життя і можуть допомагати партнерам краще зрозуміти потреби одне одного.

Вирішальним є не стільки те, через що люди сваряться, скільки те, як саме вони поводяться під час конфлікту.

Чотири моделі поведінки, які руйнують стосунки

Керрі Коул називає чотири моделі поведінки, які можуть свідчити про серйозні проблеми у парі. Йдеться про критику, презирство, захисну реакцію та ігнорування — коли людина фактично припиняє брати участь у конфлікті.

— Ці чотири моделі поведінки вб’ють стосунки, — каже Коул.

Але, додає вона, їх можна виправити, якщо пара хоче їх виправити.

Особливо небезпечною може бути постійна критика з боку партнера. Окремі дослідження пов’язують її не лише з проблемами у стосунках, а й із вищим ризиком передчасної смерті.

Конфлікти, у яких присутні агресія, ворожість і деструктивна поведінка, можуть підвищувати ймовірність розлучення. Натомість спроби спокійно розібратися в проблемі, вислухати одне одного та разом знайти рішення здатні зміцнювати стосунки.

Важливу роль відіграє відчуття, що партнер тебе чує, розуміє та підтримує. Така чуйність пов’язана з вищою задоволеністю стосунками, а також може позитивно впливати на фізичне здоров’я.

Ще один важливий фактор — доброзичливість і готовність співпрацювати. Двадцятирічне дослідження подружніх пар показало, що спільне ухвалення рішень і більш рівномірний розподіл домашніх справ пов’язані з більшим задоволенням від шлюбу та меншою кількістю конфліктів.

Цікаво, що спосіб ведення суперечок може позначатися навіть на сні. Деструктивні конфлікти пов’язують із гіршою якістю сну, тоді як конструктивне спілкування — з кращим відпочинком.

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Чи може терапія повернути близькість

Коли стосунки тривалий час перебувають у кризі, партнерам буває складно самостійно перейти від взаємних претензій до спокійної розмови. У таких випадках може допомогти терапія для пар.

Дослідження показують, що позитивний ефект від такої терапії спостерігається приблизно у 70% пар. Робота з фахівцем може допомогти покращити взаємодію, підвищити задоволеність стосунками та відновити емоційну близькість.

Емпатія була зруйнована у більшості пар, які дійшли до точки терапії, – каже Джей Лебоу, терапевт пар і клінічний професор психології в Інституті сім’ї Північно-Західного університету в Еванстоні, штат Іллінойс. Він є співавтором широкого огляду, який виявив, що терапія пар ефективна. Лебоу додає, що одна з проблем у терапії: Як ми відновлюємо нашу емпатію?

За його словами, одним із перших позитивних сигналів є те, що партнери починають краще слухати одне одного.

Важливо також навчитися дивитися на ситуацію не лише з позиції власних претензій, а й спробувати зрозуміти, що відбувається між двома людьми.

Розкажи мені більше: ознаки, що стосунки ще можна врятувати

Керрі Коул називає кілька моментів, які можуть свідчити про готовність партнерів працювати над стосунками.

Один із них — здатність визнати почуття іншої людини навіть тоді, коли ти сам дивишся на ситуацію інакше.

Для Коул це свідчення того, що людина готова прийняти вплив партнера. Йдеться про здатність визнати його точку зору, навіть якщо вона відрізняється від власної.

Не менш важливою є цікавість одне до одного. За словами Лебоу, якщо обоє партнерів готові працювати над проблемами, шанси на позитивні зміни досить високі.

Коли варто поговорити про спільні мрії

Іноді суперечка, яка на перший погляд здається побутовою, насправді приховує значно глибшу проблему. Щоб розібратися в ній, партнерам варто зрозуміти, які цінності та життєві цілі стоять за їхніми позиціями.

Керрі Коул розповідає про пару, яка постійно конфліктувала через гроші. Обоє виросли в бідності, але цей досвід сформував у них абсолютно різне ставлення до фінансів.

Жінка прагнула фінансової стабільності, тому намагалася заощаджувати та ретельно планувати бюджет. Чоловік, навпаки, хотів дозволяти собі приємні покупки й насолоджуватися можливістю витрачати зароблені гроші.

Через це суперечки повторювалися знову і знову.

Під час терапії партнери почали говорити про власний досвід дитинства та про те, як він вплинув на їхнє ставлення до грошей. Зрештою вони змогли домовитися: частину доходу відкладати, а певну суму залишати для вільних витрат.

— Вони мали зрозуміти, що було так важливо для кожного з них, перш ніж змогли відкритися впливу одне одного й шукати компроміс, який враховував би мрії їх обох, — каже Коул.

Водночас велике значення має мотивація обох партнерів.

Коли терапія може допомогти розійтися

Парна терапія потрібна не лише тим, хто хоче зберегти шлюб або стосунки. Вона може бути корисною і для людей, які вже вирішили розійтися.

За словами Лебоу, робота з фахівцем може допомогти партнерам спокійніше пережити розставання та зменшити його негативний вплив на психологічний стан. Особливо це важливо для пар із дітьми — їм потрібно вибудувати взаємодію так, щоб мінімізувати шкоду для дітей.

Саме розставання може бути болісним, однак воно також здатне стати досвідом, який допоможе людині краще зрозуміти власні потреби та цінності.

Водночас навички, які людина здобуває під час терапії, можуть бути корисними незалежно від того, чи залишиться пара разом.

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