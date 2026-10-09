Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: час пристрастей та нових орієнтирів

Цими вихідними, 10-11 жовтня, на нас чекає справжній космічний калейдоскоп! 10 жовтня — Молодик у витончених Терезах, який подарує внутрішнє бажання гармонії, затишку та щирих розмов. Проте нудьгувати не доведеться: ретроградна Венера формує гарячий квадрат із запальним Марсом у Леві.

Це може підкинути дрібку пристрасті або несподіваних суперечок у стосунках. Планети підказують: не гарячкуй і шукай компроміси, адже це ідеальний час, щоб переосмислити свої бажання, перезавантажитися й впевнено крокувати далі разом із близькими.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Молодик у Терезах підштовхне шукати компроміси, але квадрат Марса з Венерою додасть імпульсивності. На роботі уникай суперечок із колегами. У коханні можлива спалахоподібна пристрасть або дрібні розбіжності через его — слухай партнера, а не власну образу. Фінанси потребують контролю, утримайся від закупівлі дорожчих речей під впливом емоцій.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Цими днями ваша увага буде прикута до здоров’я та хатніх справ. Венера у ретрограді підкидає старі фінансові питання, тому не час для ризикованих інвестицій. У стосунках відчуватиметься напруга: ти прагнеш стабільності, а партнер прагне уваги. Зроби глибокий видих, не тисни і присвяти час відновленню власного балансу та відпочинку.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Молодик пробуджує творчість та жагу до розваг, проте Марс змушує витрачати забагато енергії на порожні розмови. У роботі це шанс вигадати нестандартну ідею, але пильнуй дедлайни. Романтичні побачення минуть яскраво, якщо ти не згадуватимеш минулих образ. Гроші витрачай розумно, уникаючи спокусливих розпродажів.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Вихідні вимагатимуть фокусу на родині та особистому просторі. Напружений спектр Венери та Марса може спровокувати побутові суперечки про бюджет чи спільні обов’язки. На роботі дай собі паузу, не бери понаднормових завдань. Щоб зберегти романтичний лад, влаштуй затишний вечір без телефонних дзвінків і зайвих розмов про гроші.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Марс у твоєму знаку дає море енергії, але квадрат із Венерою робить тебе занадто вимогливим до оточуючих. У стосунках це може вилитися у спалах ревнощів чи боротьбу за авторитет. Робочі питання краще відкласти, бо емоції заважатимуть діловій логіці. Витрати контролюй ретельно: бажання справдити враження може суттєво спорожнити гаманець.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Астрологічні аспекти фокусують на матеріальних ресурсах та самооцінці. Молодик відкриє нові фінансові думки, але ретроградна Венера радить утриматися від великих покупок чи кредитів. На роботі ти почуватимешся впевнено, якщо розкладеш все по поличках. У стосунках не критикуй дрібниці — краще подякуй коханій людині за турботу.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Молодик у твоєму знаку підносить особистий магнетизм на максимум! Ти готовий починати нове життя, проте вплив Марса додасть роздратування в колі друзів чи колег. Не намагайся догодити всім, зосередьтеся на власних цілях. Фінансовий стан стабільний, але в коханні утримайся від ультиматумів — м’якість спрацює краще за тиск.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Ретроградна Венера у твоєму знаку повертає спогади про колишні помилки чи нерозв’язані почуття. Емоційний фон дещо напружений, можеш відчути потребу самотності. У роботі це гарний час для підбиття підсумків, а от запуск нових проєктів краще поставити на паузу. Щодо грошей — уникай боргів та не позичай навіть близьким.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Вихідні обіцяють активне спілкування та нові плани з друзями, але не затягуйся в чужі конфлікти. У сфері роботи та кар’єри виникатиме бажання кинути виклик керівництву — зупинись, це пастка! На особистому фронті романтика повернеться, якщо ти проявиш трохи більше терпіння. Фінансові покупки заплануй на майбутнє.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Увага буде розриватися між кар’єрою та особистим життям. На роботі з’являться цікаві задуми, але конфлікт Марса з Венерою натякає на ризик непорозумінь із партнерами. У стосунках варто послабити контроль і не перетворювати дім на офіс. Фінансовий фон вимагає суворої дисципліни: залиш кошти для нагальних потреб.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Тебе тягнутиме до нових знань та поїздок, а Молодик надихне на розширення горизонтів. Проте у стосунках можливий суттєвий клин через брак взаєморозуміння — ти прагнеш свободи, а від тебе вимагають уваги. На роботі уникай юридичних суперечок. Гроші витрачай обережно, адже незаплановані поїздки можуть виявитися дорожчими, ніж здавалося.

Гороскоп на вихідні 10-11 жовтня 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Ці дні піднімають питання довіри, спільних фінансів та глибоких почуттів. Молодик підкаже, де ти втрачаєш ресурси, а ретроградна Венера закликає переглянути боргові зобов’язання. У стосунках не ховай емоції в собі, але й не висувай претензій. Спільний спокійний відпочинок біля води чи перегляд кіно допоможе відновити гармонію.

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Джерело: Your Tango

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