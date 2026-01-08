Магія поза Гоґвортсом: як використовувати домашній Wi-Fi, якщо вимкнули світло

Планові відключення світла повернулися у реальність українців. Сьогодні ми нагадаємо, як під’єднатися до Wi-Fi навіть тоді, коли в будинку немає електроенергії. Спойлер можна обійтися без дорогих генераторів.

Отож, як під’єднатися до високошвидкісного інтернету, коли немає світла, та що таке технологія GPON, розповіли провайдери.

Технологія GPON

За допомогою технології Gigabit Passive Optical Network можна користуватися домашнім інтернетом. Треба лише під’єднати свій роутер та оптичний термінал до повербанку. Так твоя мережа може працювати без електроенергії до 12 годин.

Усе завдяки тому, що провайдери підтримують живлення систем генераторами. Тому доступ до Wi-Fi буде навіть тоді, коли у твоєму будинку вимкнули світло. Залишиться лише правильно під’єднатися.

Як користуватися інтернетом без світла

Спершу переконайся, що у твою квартиру заведене оптоволокно та є оптичний термінал. Зазвичай усе це кожен абонент отримує від провайдера при підведенні інтернету.

Щоб під’єднатися до мережі, з’єднай свій оптичний термінал та роутер із додатковим блоком живлення. Це може бути павербанк чи маленький генератор.

Отриманий пристрій ти можеш застосувати у трьох сценаріях:

щоб користуватися тільки домашнім інтернетом;

щоб одночасно використовувати Wi-Fi та заряджати ноутбук;

щоб одночасно використовувати Wi-Fi та заряджати стаціонарний комп’ютер.

Провайдери зазначають, що при першому сценарії бажано не перевищувати час у шість годин користування, при другому — чотири години, й при третьому — дві години.

Отож від того, який сценарій ти обереш, залежатиме час користування, адже чим більше пристроїв, тим більшої потужності вони потребують. Також для кожного сценарію інструкція використання трохи відрізняється.

Сценарій №1: тобі треба тільки Wi-Fi

Щоб почати використовувати свій роутер без світла, стандартно підключи павербанк до оптичного термінала та Wi-Fi-роутера.

Для цього тобі знадобиться:

два USB-проводи DC розміром 5,5 мм х 2,1 мм;

два павербанки: один для роутера, інший для оптичного термінала. Якщо ти маєш дроти з підвищенням напруги, то все працюватиме і з одним павербанком.

Скільки часу ти отримаєш?

Від потужності портативної батареї залежить, скільки часу ти зможеш використовувати WiFi.

Наприклад, якщо з’єднати кабель USB DC 5,5 мм х 2,1 мм 5V 90 см з пристроєм безперебійного живлення на 5200 mAh, то працюватиме система від двох до чотирьох годин.

Щоб час роботи був більшим, до шести годин, можна використовувати аналогічний комплект з потужнішим павербанком від 20 000 mAh або взяти пристрій безперебійного живлення (UPS) на 400 ВА.

Усі інші сценарії відрізняються лише потужностями пристроїв безперебійного живлення, адже додаткова підзарядка девайсів потребує більше енергії.

Сценарій №2: тобі треба Wi-Fi та живлення для ноутбука

Щоб одночасно заряджати пристрій та використовувати мережу від двох до чотирьох годин, можеш використати живлення на 800 ВА. Для шестигодинної роботи тобі знадобиться UPS від 850 ВА.

Пристрій таких потужностей має три й більше розетки, до яких ти можеш під’єднати всі девайси.

Сценарій №3: тобі потрібен інтернет для роботи на стаціонарному комп’ютері

Для роботи близько двох годин при такому сценарії можна використовувати пристрій безперебійного живлення на 1500 ВА.

Якщо хочеш, щоб усе працювало близько чотирьох годин, то треба купувати безперебійник з більшою потужністю, від 3000 ВА.

Ціна підключення до домашнього Wi-Fi, коли немає світла, залежатиме лише від того, якої потужності пристрій безперебійного живлення ти придбаєш.

Також ми розповіли про п’ять способів, які допоможуть зарядити телефон, коли немає електроенергії. Деталі читай у нашому матеріалі.

