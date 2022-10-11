Як зарядити телефон без електрики — п’ять дієвих способів

Під час війни твої найважливіші девайси мають бути зарядженими.

Після ракетних обстрілів по Україні можуть трапитися серйозні перебої з електроенергією. Якщо у тебе під час відключення електроенергії розрядився телефон, не переймайся.

Почитати новини та зв’язатися з рідними можна завдяки п’ятьом перевіреним способам.

Читай лайфхаки про те, як зарядити телефон без електрики та залишатися на зв’язку, у нашому матеріалі.

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Як зарядити телефон без електрики: поради воєнного часу

Повербанк. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей намагаються тримати повербанки зарядженими. Це — найпростіший і найшвидший спосіб зарядити гаджет.

Велосипедний генератор. Мініатюрний генератор розташований у колесі велосипеда. Акумулятор заряджається від руху велосипеда. Його можна зняти і взяти з собою в бомбосховище або підвал.

Авто. Якщо у тебе чи твоїх сусідів є автомобіль, зарядити батарею буде простіше, адже автомобільні зарядки має кожен власник машини.

Від ноутбука. Якщо у тебе є вдома заряджений ноутбук і кабель USB, то зарядити гаджет теж не важко. Під’єднай телефон до ноутбука за допомогою шнура. Це не швидкий процес, але на найважливіші дії заряду вистачить.

Від колонки. Якщо вдома є потужна колонка, під’єднай її кабелем до телефона. Потрібно пам’ятати, що цей метод теж не забезпечить заряд на тривалий час.

Як не можна заряджати телефон, якщо немає електрики

Якщо не хочеш зіпсувати батарею у своєму гаджеті, то всі народні методи, пов’язані з його нагріванням, можеш забути.

В інтернеті можна зустріти різні способи: від заряджання телефона лимоном до натирання батереї об джинси.

Є навіть відео, коли нагрівають лезо ножа та до нього прикладають акумулятор.

Підвищивши температуру акумулятора, можна дати йому кілька відсотків заряду. Можливо, навіть буде змога зателефонувати або відправити повідомлення. Однак метод призведе до непридатності батареї — вона перегріється і згорить.

Якщо у тебе взагалі немає заряду, а підключитися до повербанку або машинного генератора немає змоги, спробуй звести всі активності на телефон до мінімуму:

вимкни на телефоні інтернет та блютуз. Саме вони забирають найбільшу кількість енергії;

зроби мінімальною яскравість на екрані;

закрий усі непотрібні програми;

вимкни телефон, якщо не чекаєш на терміновий дзвінок.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.

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