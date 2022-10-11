Як зарядити телефон без електрики — п’ять дієвих способів

Під час війни твої найважливіші девайси мають бути зарядженими.
Після ракетних обстрілів по Україні можуть трапитися серйозні перебої з електроенергією. Якщо у тебе під час відключення електроенергії розрядився телефон, не переймайся.
Почитати новини та зв’язатися з рідними можна завдяки п’ятьом перевіреним способам.
Почитати новини та зв’язатися з рідними можна завдяки п’ятьом перевіреним способам.
Читай лайфхаки про те, як зарядити телефон без електрики та залишатися на зв’язку, у нашому матеріалі.
Якщо не хочеш зіпсувати батарею у своєму гаджеті, то всі народні методи, пов’язані з його нагріванням, можеш забути.
В інтернеті можна зустріти різні способи: від заряджання телефона лимоном до натирання батереї об джинси.
В інтернеті можна зустріти різні способи: від заряджання телефона лимоном до натирання батереї об джинси.
Є навіть відео, коли нагрівають лезо ножа та до нього прикладають акумулятор.
Підвищивши температуру акумулятора, можна дати йому кілька відсотків заряду. Можливо, навіть буде змога зателефонувати або відправити повідомлення. Однак метод призведе до непридатності батареї — вона перегріється і згорить.
Якщо у тебе взагалі немає заряду, а підключитися до повербанку або машинного генератора немає змоги, спробуй звести всі активності на телефон до мінімуму:
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.
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