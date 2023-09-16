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Як підготуватися до блекауту — що треба мати у разі відключення електропостачання

Богдана Макалюк, редакторка сайту Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 16 Вересня 2023, 14:27
як підготуватись до блекауту
Фото: Pexels

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