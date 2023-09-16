Як підготуватися до блекауту — що треба мати у разі відключення електропостачання

На випадок, якщо російські військові підступно продовжать завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури, ми маємо бути готовими. Хоч за минулий рік, здавалося, ми вже все пережили й знаємо, та все ж є люди, які не мали всього необхідного під час відключень світла. Крім того, є й ті, хто нещодавно повернувся в Україну.

Тож тримай кілька порад, які стануть у пригоді, якщо знову будуть вимкнення електроенергії в Україні. Розберімо, як підготуватись до блекауту.

База

Багато українців зібрали свої тривожні валізки, які так і стоять десь у шафі, проте змінюються пори року та обставини, тому треба регулярно їх переглядати та поновлювати. Крім їжі та теплих речей, обов’язково поклади ліхтарик, батарейки чи акумулятори, заряджений павербанк або кілька штук, спальний мішок (за можливості).

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Ти можеш придбати також туристичний газовий пальник чи газову плитку, за допомогою яких можна буде приготувати крупи, макарони, навіть щось посмажити. Проте заздалегідь подбай про запас газових балонів. Потім використовуватимеш це у туристичних походах.

Або ж гарним виходом для тих, хто має приватні будинки, буде придбати BBQ, мангал чи пательню з диску борони. Це закриє проблему з приготуванням їжі, якщо світла не буде тривалий час.

Подбай про питну і технічну воду або сплануй зазделегідь, де ти її братимеш. Буває, коли немає електропостачання, є проблеми з водопостачанням. Тож, як кажуть, just in case.

І відклади трішки готівки. Під час відключень не всі магазини мають можливість приймати оплату картками.

Їжа швидкого приготування

Без світла та опалення складно приготувати страви, які потребують багато процесів. Тож треба запастися тим, що легко готується, наприклад, кускус, вівсянка, пюре чи локшина швидкого приготування. Такі страви потребують тільки окропу, що допоможе економити світло та газ.

Також варто запастися:

сублімованою їжею;

тушкованкою;

консервами;

злаковими батончиками;

горішками та насінням;

сухофруктами.

Додаткове джерело опалення і тепла

Якщо ти проживаєш у приватному будинку, варто замислитися про резервне джерело опалення. Це може бути твердопаливний котел з природною тягою, якому не потрібне підключення до електромережі.

Іншим відомим джерелом тепла може бути “буржуйка”. Проте цей варіант не є дуже безпечним і підійде тільки для приватних будинків. У квартирі не можна вивести продукти згоряння, що може спричинити пожежу. Ми цей варіант не радимо.

Цікавим варіантом може бути маленький екокамін, який використовує біопаливо та не має диму. Є різні розміри й дизайни, які пасуватимуть твоєму інтер’єру. Такі каміни можуть непогано прогріти невеличку кімнату. Є й такі, на яких можна навіть приготувати їжу.

А щоб зробити своє ліжко теплим і затишним, можна придбати електропростирадло на батарейках. І, так, треба мати батарейки на все з запасом.

Джерела безперебійного живлення та світло

Також власники приватних будинків можуть придбати акумулятори та генератори, які стануть джерелом безперебійного живлення.

Популярними стали за період відключень різні портативні зарядні станції. Перш ніж придбати її, переглянь детальніше специфіку роботи, порахуй, які пристрої плануєш підключати до неї, почитай відгуки — і тоді вже відштовхуйся у виборі. Звертай особливу увагу на швидкість зарядки станції, потужність своїх пристроїв та кількість енергії, яку може зберігати акумулятор станції (дивись на показник Ват година або W*h).

Також добре мати вдома акумуляторні лампочки, LED-стрічки та ліхтарики, які реагують на рух. Це гарна заміна свічкам. Їх лиши для романтики чи релаксу. =)

Інші важливі деталі

Не забувай подумати про утеплення помешкання. За потреби заклей щілини на вікнах, між стіною та батареєю постав тепловідбивні екрани. Подумай про заміну системи опалення, наприклад, котла чи насоса.

Можна встановити геліоколекторні системи підігрівання води на даху. Ця система нагріває воду від сонця, за винятком туманних зимових днів.

Встанови у помешканні термостат, який допоможе підтримувати температуру.

Жителям квартир може бути набагато складніше, адже без електрики не буде навіть постачання води та не працюватиме каналізація.

Не забувай про себе

Не забувай, що треба тримати своє тіло в теплі. Запасися теплими ковдрами та одягом. Дотримуйся принципу багатошаровості. Корисною буде термобілизна. Проте не варто пити алкоголь, щоб зігрітися. Це може нашкодити та призвести до переохолодження.

Тепер ти знаєш, як підготуватись до блекауту.

Ну, і подумай щодо списку книг, які читатимеш вечорами без телевізора. Ну, і завантажені лекції, серіали й фільми на телефон ніхто не скасовував. Але давай лиш без піратства.

Взимку треба бути заощадливим, щоб платіжки за комунальні послуги не шокували. Раніше ми розповідали, як зекономити на опаленні взимку.

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