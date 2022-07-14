Економія

Як облаштувати будинок, щоб зекономити на опаленні

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту Ольга Читайло 14 Липня 2022, 16:27
Як заощадити на опаленні
Фото: Pexels

Більше новин
Привітання з Днем металурга
Свято сталевих людей. Привітання з Днем металурга у віршах та прозі
Ксенія Мішина
Хто ви такі, що ви сюди прийшли?! Ксенія Мішина повернулася до України та побачила рештки війни у Києві
Перехоплені розмови
Назвався “грузом” — залазь у кузов! Російські військові мріють про втечу з України. Про що окупант говорить з матір’ю
Виставка у PinchukArtCentre
Важливо дати людям місце для роздумів і надію, що жахи скінчаться! Нова виставка у PinchukArtCentre
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як поміняти батарею у квартирі - навіщо і коли потрібно міняти теплові батареї
Потурбуйся про енергоефективність своєї оселі — коли варто замінити батареї та на що звернути увагу
Північний потік на ремонті
Північний потік на ремонті чи прямий шантаж? Розповідаємо, чи припинить Росія постачати газ до Європи
Як обрати електричний котел
Готуйся до зими вже зараз. Розповідаємо, як працює електричний котел та як його обрати
Опалювальний сезон 2022 в Україні - чи вистачить газу на зиму
Власне виробництво та імпорт з Європи: як Україна готується зустрічати опалювальний сезон 2022

Відео
0:03:08
Перехоплені розмови

Назвався “грузом” — залазь у кузов! Російські військові мріють про втечу з України. Про що окупант говорить з матір’ю
0:04:26
Виставка у PinchukArtCentre
Важливо дати людям місце для роздумів і надію, що жахи скінчаться! Нова виставка у PinchukArtCentre
0:12:03
Лариса Якубова про "російський мир"
Хочуть знищити те, що не можуть прийняти. Історикиня розповіла, на чому базується ненависть росіян до українців
0:04:37
Видри донатять ЗСУ
Видри кайфують на Балі й донатять ЗСУ! Як українці в Індонезії збирають гроші для України
0:03:20
Дефіцит води
Із дефіцитом води у розпал літа! Як виживає прифронтовий Степногірськ на Запоріжжі
0:05:56
Ситуація на фронті 16 липня 2022 - Грабський про дії ЗСУ
На фронті емоціям не місце? Грабський пояснив, чому стратегія важливіша за помсту
0:07:07
Чи законно вручати повістки на вулиці
Можуть спіймати і в нічних клубах, і на блокпостах, і на вулиці? Правила вручення повісток під час воєнного стану
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнберзький, Токійський та Югославський — розповідаємо про найвідоміші воєнні трибунали в історії
Ситуація на ринку праці в Україні в липня
250 тисяч гривень на створення та розвиток бізнесу! Які є грантові програми для підприємців-початківців
Юрій Кочевенко
Ходіть в ресторани, але не забувайте про нас: офіцер 95-ої бригади поділився порадами для українців в тилу
Більше відео
Як вижити при влучанні ракети в будинок - поради ДСНС
Читати далі
Не втрачай надію! Поради, як вижити, якщо у твій будинок влучила ракета
Що таке самотність
Читати далі
Самотність — що це за почуття та чи потрібно з нею боротися?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь