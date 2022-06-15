Готуй сані влітку? Як я можу допомогти Україні пройти складний опалювальний сезон

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Червня 2022, 07:00
Енергоефективність України
Фото: Pexels

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