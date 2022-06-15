Готуй сані влітку? Як я можу допомогти Україні пройти складний опалювальний сезон

Зима близько, говорили герої відомого телесеріалу. Ми ж натомість можемо сказати, що навіть якщо на вулиці літо, підготуватись до майбутніх морозів можна.

Хтось запитається, як це можливо, коли невідомо, що буде з наступним опалювальним сезоном.

Однак радник голови правління Нафтогазу Олексій Рябчин запевняє: під час війни ми всі можемо опанувати навички енергоефективності, щоб допомогти Україні пройти складний опалювальний сезон та забезпечити власні оселі теплом.

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Що таке енергоефективність

Енергоефективність — це ефективне використання енергетичних запасів, щоб забезпечити будівлі або ж технологічні процеси необхідною кількістю енергії й водночас економити власні ресурси.

За рахунок економії та інвестиції в енергозбереження відбуватиметься і розвиток економіки, оскільки з’являться робочі місця.

Як зберігати енергію на побутовому рівні

Київська міська державна адміністрація створила кілька дієвих порад, що допоможуть зробити власний будинок енергоефективним.

Перше, що ти можеш зробити навіть зараз — це утеплення приміщення. Наприклад, спочатку заклеїти дерев’яні вікна, якщо немає можливості замінити їх на металопластикові.

Обов’язково у цьому разі потрібно переконатись, що щілини між віконною рамою і стіною прогерметизовані, а також немає щілин між рамою і склом. Це допоможе зберегти більше тепла всередині приміщення.

Якщо ж є можливість — заміни вікна. Краще обрати подвійне або потрійне засклення.

Ще одним дієвим засобом для заощадження ресурсів може стати тепловідбивний екран за радіаторами. Таким чином тепло буде прямувати до приміщення.

Крім того, можна встановити тепловідбивну плівку на вікна, що допоможе зберегти тепло в приміщенні взимку і прохолоду влітку.

Корисна порада — замінити старі радіатори, адже вони втрачають багато тепла.

Також важливо встановити лічильники, які дозволять платити лише за спожиті ресурси.

Ще один простий крок допоможе зберегти тепло взимку мешканцям багатоповерхівок — просто потрібно слідкувати, щоб двері у під’їзд були герметично зачинені.

Окрім того, за можливості необхідно зайнятись модернізацією вентиляції та замінити газові котли на твердопаливні, встановити вітрогенератори. Зробити це можна разом з ОСББ (якщо ваш будинок його має). Тоді правління ОСББ може навіть отримати кошти від держави на проекти з енергоефективності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як облаштувати будинок, щоб зекономити на опаленні.