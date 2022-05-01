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Без газу й опалення…або ні? Чи зможе країна зігріти українців восени-взимку 2022/23

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 01 Травня 2022, 13:30
Без газу й опалення…або ні? Чи зможе країна зігріти українців восени-взимку 2022/23

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