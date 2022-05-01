Без газу й опалення…або ні? Чи зможе країна зігріти українців восени-взимку 2022/23

Російські військові завдають шкоди не лише житловим кварталам та військовим об’єктам, а й б’ють по важливих інфраструктурних об’єктах — котельнях, ТЕЦ тощо. Ворог намагається позбавити українців тепла вже у новому опалювальному сезоні.

Чи вдасться йому це та як Україна закриватиме потреби у газі восени-взимку 2022-2023 років розповів в ефірі телемарафону Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Я абсолютно впевнений, що ми його пройдемо, але це не буде просто.

На сьогодні споживання газу та електрики впали на 30-35%. На практиці це означає, що українці наближаються до моделі, коли можуть задовольнити потреби газом власного виробництва.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Україна потребуватиме мінімальних обсягів імпорту газу, якщо взагалі вони будуть потрібні.

На щастя, ті регіони, де ми видобуваємо основну частину газу, поки що не постраждали й падіння виробництва газу в Україні склало близько 5%.

Читати на тему Чи зростуть тарифи на електроенергію у найближчі півроку — відповідає президент Принаймні до осені більшість українців не відчують зростання тарифів на електроенергію.

Але є загроза значно більша, ніж відсутність газу, каже Олександр Харченко: населені пункти, що були під окупацією або які знаходилися поряд із зоною бойових дій, втратили свої джерела тепла. Знищені бойлерні та теплоелектроцентралі: в Охтирці, Бучі, Кременчуці частково — в Чернігові та інших містах України.

Це означає, що будинки, які були під’єднані до цих об’єктів, втратили джерела тепла.

Будівництво нових об’єктів навіть розглядати не варто, це займає роки.

Це спеціальне обладнання, яке потребує на реалізацію півтора-два роки, а ще проект і так далі, каже експерт.

Якщо в населеному пункті зруйновані ці централі, треба дуже швидко розробляти механізм, яким чином ці будинки отримають опалення наступного опалювального сезону. Це можуть бути варіанти:

котел на будинок

дуже потужний насос

електричні технології, газові, альтернативні – будь-які.

На сьогодні це завдання для міських голів відповідних населених пунктів.

Чому експерт не радить встановлювати індивідуальні системи опалення та чим це може бути небезпечно — слухай у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи відключать комунальні послуги, якщо немає чим платити за платіжками.

Нагадуємо також, що уряд закликає всіх, хто продовжує працювати та має фінансову можливість, продовжувати сплачувати за комірне, адже це неабияка допомога Україні та нашому бюджету.