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Карта бойових дій 10 липня 2025: Лиманський напрямок під прицільним ударом ворога

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 10 Липня 2025, 09:30
карта бойових дій в україні

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