Карта бойових дій 10 липня 2025: Лиманський напрямок під прицільним ударом ворога

Карта бойових дій 10 липня 2025 року ознайомить тебе з останніми подіями на передовій.

Останнім часом для кожного українця ніч стала часом виживання. Такі обставини мають спонукати нас ще більше підтримувати Збройні сили фінансово і не забувати про донати.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Борової та Торецька, а російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 липня 2025 року

Генштаб повідомляє, що зафіксовано 201 бойове зіткнення.

Росія завдала п’ять ракетних ударів чотирнадцятьма ракетами та 74 авіаударів, скинувши 122 КАБа. Крім цього, здійснено 5120 обстрілів, з них 113 із РСЗВ та залучив для ураження 4037 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Охрімівка, Кругле, Одрадне, Артільне Харківської області; Шахове, Полтавка, Панківка, Володимирівка, Сухий Яр, Покровськ, Русин Яр, Новопавлівка Донецької області; Вербове, Степногірськ, Приморське, Плавні, Михайлівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 14 бойових зіткнень. Завдано сім авіаційних ударів, скинуто 12 КАБів та здійснено 281 артилерійський обстріл, зокрема три із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ 13 разів штурмувала позиції у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне та в бік Липців і Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували шість разів. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Колодязі та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку здійснено сім атак на позиції у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку здійснено вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 61 наступальну дію в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Горіхове, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське.

На Новопавлівському напрямку відбито 29 атак поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку успішно відбито одну ворожу атаку в районі Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог дев’ять разів безрезультатно намагався просуватися у бік населеного пункту Придніпровське та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом втрати ворога на 10 липня 2025 року становлять 920 осіб.

Також українські воїни знешкодили 11 танків, три бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 324 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 6 ракет та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 10 липня

Карта бойових дій 10 липня 2025: Лиманський напрямок під прицільним ударом ворога / 13 Фотографій

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