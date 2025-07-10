Карта боевых действий 10 июля 2025: Лиманское направление под прицельным ударом врага

Карта боевых действий 10 июля 2025 ознакомит тебя с последними событиями на передовой.

В последнее время для каждого украинца ночь стала временем выживания. Такие обстоятельства должны побуждать нас еще больше поддерживать Вооруженные силы финансово и не забывать о донатах.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Боровой и Торецка, а российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.

Оперативная ситуация в Украине на 10 июля 2025 года

Генштаб сообщает, что зафиксировано 201 боевое столкновение.

Россия нанесла пять ракетных ударов четырнадцатью ракетами и 74 авиаудара, сбросив 122 КАБа. Кроме этого, совершено 5120 обстрелов, из них 113 из РСЗО и привлек для поражения 4037 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Охримовка, Круглое, Одрадное, Артельное Харьковской области; Шахово, Полтавка, Панковка, Владимировка, Сухой Яр, Покровск, Русин Яр, Новопавловка Донецкой области; Вербовое, Степногорск, Приморское, Плавное, Михайловка Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 14 боевых столкновений. Нанесены семь авиационных ударов, сброшены 12 КАБов и совершен 281 артиллерийский обстрел, в том числе три из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении РФ 13 раз штурмовала позиции в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Амбарное и в сторону Липцев и Петро-Ивановки.

На Купянском направлении оккупанты атаковали шесть раз. Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Колодцы и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении осуществлено семь атак на позиции в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении восемь атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 61 наступательное действие в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Орехово, Миролюбовка, Николаевка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергеевка, Ялта, Алексеевка, Покровск, Разино, Родинское.

На Новопавловском направлении отражены 29 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении успешно отражена одна вражеская атака в районе Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг девять раз безрезультатно пытался продвигаться в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага на 10 июля 2025 года составляют 920 человек.

Также украинские воины обезвредили 11 танков, три боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, 324 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 6 ракет и 81 единицу автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 10 июля

Карта боевых действий 10 июля 2025: Лиманское направление под прицельным ударом врага / 13 Фотографий

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