Удары РФ по ТЦК: свежие кейсы, города и кому все это нужно — главное

Россия продолжает целенаправленные атаки на ТЦК по всей стране. За последние недели враг атаковал здания центров комплектования в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и других областях.

Зачем России разрушение ТЦК и где произошли последние атаки — Вікна-новини собрали актуальную информацию.

Атака РФ по ТЦК в Украине: где произошли последние удары

Кривой Рог

Первым в серии регулярных атак стал районный ТЦК в Кривом Роге. 30 июня враг атаковал его с помощью БПЛА.

— Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава, — сообщили в Сухопутных войсках.

В результате атаки получили ранения гражданские, находившиеся рядом с местом вражеской атаки.

Полтава

Через несколько дней, 3 июля, враг нанес удар по Полтаве. В результате попадания возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Из-за другого попадания вблизи ТЦК возник пожар на территории частного жилого дома. От российского удара погибли и травмировались гражданские.

Кременчуг

В воскресенье, 6 июля, РФ снова обстреляла Полтавскую область. На этот раз была совершена атака на ТЦК в Кременчуге, а также в жилой дом рядом.

О погибших и раненых среди военнослужащих и работниках ТЦК не сообщалось.

Харьков и Запорожье

7 июля Россия снова атаковала территориальные центры комплектования беспилотниками сразу в двух городах — в Харькове и Запорожье.

— В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и близлежащую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Известно о раненом военнослужащем в Запорожском ТЦК. На территории Харьковского ТЦК получили ранения три человека.

Читать по теме Вражеский дрон попал в ТЦК в Кременчуге — есть разрушение рядом О пострадавших или погибших не сообщалось

Почему РФ атакует ТЦК: ответ Сухопутных войск ВСУ

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии РБК-Украина рассказал, что этими действиями Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине. Он добавляет, что это не первая попытка, а ушибы могут продолжаться.

Основная цель российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки — попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию.

По словам спикера, эта российская кампания началась раньше, однако в виде террористических атак на здания ТЦК: серией минирований и попыток пронесения взрывных устройств.

По его словам, атаки, произошедшие на ТЦК в последнее время, являются продолжением этой кампании. Так что в ВСУ ожидают, что попытки таких ударов могут продолжаться.

— Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, обращающихся в эти центры.

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Теракты в ТЦК: как Россия пыталась сорвать мобилизацию взрывчаткой

В начале февраля 2025 года в Украине прошла серия терактов в зданиях ТЦК. В первые пять дней взорвали взрывчатку в центрах Ровно, Павлограда и Каменец-Подольского.

Позже начальник Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что с начала 2025 года в Украине было зафиксировано девять терактов, связанных с ТЦК. В трех случаях объектами атак являлись именно полицейские.

Один из методов — ложный вызов, когда взрывчатку закладывают заранее, а затем вызывают полицию, чтобы увеличить количество жертв.

— Все полицейские еще с прошлого года ориентированы на то, что РФ конкретно охотится за всеми силами безопасности и обороны, в том числе в полицейских и ТЦК и СП.

Напомним, что россияне также усилили атаку полигонов с военными. В связи с этим Сырский запретил скопление людей на этих объектах.

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