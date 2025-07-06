Утром 6 июля, около 9:35, российские войска нанесли воздушный удар по городу Кременчуг на Полтавщине. По сообщению Сухопутных войск ВСУ и Полтавской областной военной администрации, вражеский БПЛА попал в здание Кременчугского районного ТЦК и СП (территориального центра комплектования). Это уже третья атака на военкоматы за неделю.

Кроме того, обломки или взрывная волна затронули рядом расположенный жилой дом. К счастью, ни среди гражданских, ни среди военнослужащих и работников ТЦК нет ни погибших, ни раненых.

Ранее в Полтавской ОВА сообщили о пожаре на территории частного домовладения в результате этой же атаки. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий обстрела.

Вражеский дрон попал в ТЦК в Кременчуге — есть разрушение рядом / 5 Фотографий

В результате атаки возник пожар на площади 700 м.кв в двухэтажном здании. По состоянию на 14:05 пожар ликвидирован. Предварительно пострадал один человек. Повреждены 14 домов и 5 автомобилей. К ликвидации последствий привлечены 22 единицы техники и 87 спасателей. На месте работают психологи, пиротехники ГСЧС и другие службы, – сообщили ГСЧС.

Информация о пострадавших уточняется.

Этот обстрел – очередной пример целенаправленного террора против тыловых украинских городов, где враг пытается поразить как инфраструктуру, так и гражданское население.

Ранее мы рассказывали о том, реальна ли идея о расформировании ТЦК.

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