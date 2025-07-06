Для тебя Война в Украине

Вражеский дрон попал в ТЦК в Кременчуге — есть разрушение рядом

Ирина Скосар, выпускающий редактор сайта 06 июля 2025, 11:43
Вражеский дрон попал в ТЦК в Кременчуге — есть разрушение рядом

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