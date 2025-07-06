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Ворожий дрон поцілив у ТЦК в Кременчуку — є руйнування поряд

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 06 Липня 2025, 11:43
Ворожий дрон поцілив у ТЦК в Кременчуку — є руйнування поряд

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