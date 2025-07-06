Ворожий дрон поцілив у ТЦК в Кременчуку — є руйнування поряд

Уранці 6 липня, близько 9:35, російські війська завдали повітряного удару по місту Кременчук на Полтавщині. За повідомленням Сухопутних військ ЗСУ та Полтавської обласної військової адміністрації, ворожий БпЛА влучив у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП (територіального центру комплектування). Це вже третя атака на військкомати за тиждень.

Читати на тему Удар по ТЦК у Полтаві: Сухопутні війська підтвердили атаку росіян Про наслідки російської атаки — читай у матеріалі.

Крім того, уламки чи вибухова хвиля зачепили житловий будинок, розташований поруч. На щастя, ані серед цивільних, ані серед військовослужбовців та працівників ТЦК немає ні загиблих, ні поранених.

Раніше у Полтавській ОВА повідомили про пожежу на території приватного домоволодіння внаслідок цієї ж атаки. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Цей обстріл — черговий приклад цілеспрямованого терору проти тилових українських міст, де ворог намагається вразити як інфраструктуру, так і цивільне населення.

Раніше ми розповідали про те, чи реальна ідея про розформування ТЦК.

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