Для тебе Війна в Україні

Удар по ТЦК у Полтаві: Сухопутні війська підтвердили атаку росіян

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Липня 2025, 10:36
Удар по ТЦК у Полтаві

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