У Сухопутних військах України підтвердили російські удари по будівлі ТЦК у Полтаві. Нагадаємо, сьогодні зранку, 3 липня, окупанти дронами атакували Полтаву. Удару зазнала будівля ТЦК. Що відомо про наслідки удару і чи є загиблі — далі у матеріалі Вікна-Новини.

Удар по ТЦК у Полтаві: Сухопутні війська підтвердили атаку РФ

У Сухопутних військах офіційно підтвердили інформацію про російську атаку на будівлю ТЦК у Полтаві.

Сьогодні, 3 липня, близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП.

Після іншого влучання поблизу ТЦК виникла пожежа на території приватного будинку.

Станом на 15:10 відомо про 47 поранених та двох загиблих людей.

У Полтавській ОВА повідомили про пожежу на місці атаки та пошкодження цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.

Удар по Полтаві: фото

Удар по ТЦК у Полтаві: Сухопутні війська підтвердили атаку росіян / 5 Фотографій

Атака на Полтаву: відео

Ймовірно, російські окупанти атакували будівлю ТЦК, аби завадити проведенню мобілізації в Україні та знизити боєздатність українського війська.

Раніше росіяни знову заявили про окупацію села на Дніпропетровщині.

Фото: ДСНС/ілюстративне

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