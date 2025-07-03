У Сухопутних військах України підтвердили російські удари по будівлі ТЦК у Полтаві. Нагадаємо, сьогодні зранку, 3 липня, окупанти дронами атакували Полтаву. Удару зазнала будівля ТЦК. Що відомо про наслідки удару і чи є загиблі — далі у матеріалі Вікна-Новини. Удар по ТЦК у Полтаві: Сухопутні війська підтвердили атаку РФ У Сухопутних військах офіційно підтвердили інформацію про російську атаку на будівлю ТЦК у Полтаві. Сьогодні, 3 липня, близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП. Після іншого влучання поблизу ТЦК виникла пожежа на території приватного будинку.Станом на 15:10 відомо про 47 поранених та двох загиблих людей. У Полтавській ОВА повідомили про пожежу на місці атаки та пошкодження цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби. Читати на тему ”Нас, будь ласка, нас”: росіяни атакували будинок в Одесі, горіли верхні поверхи Шахед влетів у 9-поверхівку, є травмовані. Удар по Полтаві: фото Удар по ТЦК у Полтаві: Сухопутні війська підтвердили атаку росіян / 5 Фотографій Атака на Полтаву: відео Ймовірно, російські окупанти атакували будівлю ТЦК, аби завадити проведенню мобілізації в Україні та знизити боєздатність українського війська. Раніше росіяни знову заявили про окупацію села на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС/ілюстративне А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Полтава Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter