“Окупація” села на Дніпропетровщині: реакція Генштабу на російський фейк

У Генштабі прокоментували останні заяви російських військкорів щодо нібито захоплення населеного пункту Дачне у Дніпропетровській області. Раніше новину підхопили в українському медіапросторі.

Чи окупувала РФ Дачне на Дніпропетровщині: відповідь Генштабу

Підрозділи Збройних Сил продовжують стримувати натиск окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративний кордон Донецької й Дніпропетровської областей.

У ворога немає успіхів у досягненні цієї мети, хоч він і вдається до “м’ясних штурмів” силами малих піхотних груп та ДРГ.

У Генштабі додали, що кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп Росії змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне:

— Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів.

Згодом під час наступних штурмів двоє російських військових залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ЗСУ.

Там наголосили, що повідомлення російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України.

Зазначимо, що у червні речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов наголошував на відсутності російських військ у Дніпропетровській області.

Він підтвердив, що тривають бої на заході Донецької області, однак дістатися адміністративного кордону Дніпропетровщини ворогу не вдалося.

Також нагадаємо, що в Силах оборони півдня розповідали, чому для росіян важливо вийти на адмінмежу Дніпропетровської області й що це дасть агресору.

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