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“Окупація” села на Дніпропетровщині: реакція Генштабу на російський фейк

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 02 Липня 2025, 15:00
“Окупація” села на Дніпропетровщині: реакція Генштабу на російський фейк
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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