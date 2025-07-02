“Окупація” села на Дніпропетровщині: реакція Генштабу на російський фейк

Фото Генеральний штаб ЗСУ У Генштабі прокоментували останні заяви російських військкорів щодо нібито захоплення населеного пункту Дачне у Дніпропетровській області. Раніше новину підхопили в українському медіапросторі. Чи окупувала РФ Дачне на Дніпропетровщині: відповідь Генштабу Підрозділи Збройних Сил продовжують стримувати натиск окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративний кордон Донецької й Дніпропетровської областей. У ворога немає успіхів у досягненні цієї мети, хоч він і вдається до “м’ясних штурмів” силами малих піхотних груп та ДРГ.У Генштабі додали, що кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп Росії змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне: — Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів. Згодом під час наступних штурмів двоє російських військових залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ЗСУ. Там наголосили, що повідомлення російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України. Читати на тему Росіяни шерять фото з триколором на межі Дніпропетровщини — реакція ОВА В ОВА прокоментували фото, які поширюють російські військкори. Зазначимо, що у червні речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов наголошував на відсутності російських військ у Дніпропетровській області. Він підтвердив, що тривають бої на заході Донецької області, однак дістатися адміністративного кордону Дніпропетровщини ворогу не вдалося. Також нагадаємо, що в Силах оборони півдня розповідали, чому для росіян важливо вийти на адмінмежу Дніпропетровської області й що це дасть агресору. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, дніпропетровщина, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter