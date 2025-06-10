Чи зайшли росіяни до Дніпропетровської області: речник ОСУВ Хортиця доповів

Російські окупанти під час “мирних переговорів” у Стамбулі погрожували, що захоплять більше областей. Саме тому з травня 2025 тривають посилені штурми на всіх напрямках. Зокрема окупанти зайшли до Сумської області й намагаються прорватися до Дніпропетровської.

До Дніпропетровської області станом на кінець травня росіянам лишалося трохи більше як два кілометри. Та час від часу спливають побоювання, чи зайшли росіяни у Дніпропетровську область. Адже минулого разу вони під’їхали до кордону та сфотографувалися з прапором.

Речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі Суспільного розповів, чи є росіяни у Дніпропетровській області.

Дніпропетровська область: чи прорвали росіяни адмінкордон

За словами Віктора Трегубова, станом на 9 червня на території Дніпропетровської області немає жодного підрозділу російських окупантів.

Ні, немає росіян зараз на території Дніпропетровської області. Немає зараз росіян навіть на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

Зокрема він підтвердив, що тривають бої на заході Донецької області, однак дістатися адміністративного кордону Дніпропетровщини росіянам не вдалося.

Повідомлення від російських військових та воєнкорів Трегубов назвав брехнею.

Суттєве навантаження для ЗСУ зберігається на Покровському напрямку. Найсильніші удари припадають на район Костянтинівки. Така ситуація триває вже два роки. Загрози оточення Покровська та Мирнограда немає.

Фактично там росіяни намагаються наступати по всій довжині нашого Покровського напрямку. Він у них і раніше був найбільш активним. Там постійно понад 50 боєзіткнень за добу.

На Краматорському напрямку, біля Часового Яру, вдалося досягти деякої стабілізації, однак бої тривають. Російські окупанти не полишають спроб пройти Часів Яр або обійти його з півночі.

Бої ідуть і в самому місті, і в населених пунктах навколо нього. Росіяни намагаються пройти далі на захід, щоб створити собі нові тактичні та оперативні можливості.

Російські окупанти змінили тактику штурмів. Тепер вони атакують малими піхотними групами у швидкому темпі, під прикриттям артилерії та дронів.

Нагадаємо, що раніше росіяни публікували фото з триколором на кордоні Дніпропетровської області.

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