Для тебя Война в Украине

Зашли ли россияне в Днепропетровскую область: спикер ОСГВ Хортица доложил

Анастасия Грубрина, журналист сайта 10 июня 2025, 10:45
Днепропетровская область россияне
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