Зашли ли россияне в Днепропетровскую область: спикер ОСГВ Хортица доложил

Российские оккупанты во время “мирных переговоров” в Стамбуле угрожали, что захватят больше областей. Именно поэтому с мая 2025 года продолжаются усиленные штурмы по всем направлениям. В частности, оккупанты зашли в Сумскую область, и пытаются прорваться в Днепропетровскую.

До Днепропетровской области по состоянию на конец мая россиянам оставалось чуть больше двух километров. Но время от времени появляются опасения, вошли ли россияне в Днепропетровскую область. Ведь в прошлый раз они подъехали к границе и сфотографировались с флагом.

Спикер ОСГВ Хортица Виктор Трегубов в эфире Суспільного рассказал, есть ли россияне в Днепропетровской области.

Днепропетровская область: прорвали ли россияне админграницу

По словам Виктора Трегубова, по состоянию на 9 июня на территории Днепропетровской области нет ни одного подразделения российских оккупантов.

Нет, нет россиян сейчас на территории Днепропетровской области. Нет сейчас россиян даже на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

В частности, он подтвердил, что продолжаются бои на западе Донецкой области, однако добраться до административной границы Днепропетровской россиянам не удалось.

Сообщения от российских военных и военкоров Трегубов назвал ложью.

Существенная нагрузка для ВСУ сохраняется на Покровском направлении. Самые сильные удары приходятся на район Константиновки. Подобная ситуация длится уже два года. Угрозы окружения Покровска и Мирнограда нет.

Фактически там россияне пытаются наступать по всей протяженности нашего Покровского направления. Он у них и раньше был наиболее активен. Там постоянно более 50 боестолкновений в сутки.

На Краматорском направлении, возле Часового Яра, удалось добиться некоторой стабилизации, но бои продолжаются. Российские оккупанты не оставляют попыток пройти Часов Яр или обойти его с севера.

Бои идут и в самом городе, и в населённых пунктах вокруг него. Россияне пытаются пройти дальше на запад, чтобы создать новые тактические и оперативные возможности.

Российские оккупанты изменили тактику штурмов. Теперь они атакуют малыми пехотными группами в быстром темпе, под прикрытием артиллерии и дронов.

Напомним, ранее россияне публиковали фото с триколором на границе Днепропетровской области.

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