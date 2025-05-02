Украина

Осталось 4 км: армия РФ “дышит в затылок” Днепропетровской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 02 мая 2025, 17:00
карта боевых действий в украине
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Карта боевых действий 2 мая 2025: где произошло больше всего вражеских атак за сутки

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