Осталось 4 км: армия РФ “дышит в затылок” Днепропетровской области

Еще в сентябре 2024 года началась эвакуация людей из Покровска. Тогда российское наступление только начиналось, а ныне, несколько месяцев спустя, здесь все побито и разрушено. Снесены целые кварталы, дом за домом. Ситуация ежедневно становится более напряженной. Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным Перун рассказал о ситуации на Покровском направлении и чего ждать дальше. Покровское направление: как большой город превращается в руины Подготовки к еще одному, теперь уже майскому перемирию, о котором накануне объявил Путин, здесь не слышно и не видно. Напротив, говорят военные, они владеют информацией по перехватам, что несколько российских комбригов получили приказ выйти к 9 мая на границы Днепропетровской области. Это стандартная история для оккупантов — достигать целей до определенных дат. В этих своих стараниях они начинают стирать с лица земли населенные пункты, которые есть на их пути. Сейчас россияне сосредоточили основные усилия на захвате Покровска, расположенном на границе Донецкой и Днепропетровской области. Сегодня этот населенный пункт уже напоминает Бахмут, Авдеевку или Мариуполь. На одном из дворов можно увидеть могилу. Таких там сейчас минимум семь и это лишь то, что Нацполиции удалось зафиксировать официально. Из-за плотных обстрелов люди в Покровске вынуждены хоронить погибших и умерших прямо во дворах. Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов отметил, что Покровск — первый город за все время войны, эффективно готовившийся к ведению обороны. — Противник существенно потерял свои способности, но от своих намерений он не отказался и продолжает давить, продолжает делать перегруппировку. Больших достижений здесь сейчас у него нет. По каким-то перегруппировкам — да, он имеет какие-то мелкие незначительные достижения. Впрочем, угроза есть для границы с Днепропетровской областью. Оккупантам остается около 4 км. Эта угроза будет оставаться до тех пор, пока россиян не удастся отбросить до Селидова. На карте синим обозначена ближайшая точка админграницы Днепропетровской области, красной — Селидово. Приблизительное расстояние — 27 км по прямой. Данные проекта DeepState Читать по теме Россияне отступают с западных окраин Покровска: враг провоцирует и проводит ротации Как россияне успевают устраивать провокации и накапливать войска? Ни дня без штурмов и накатов на Покровском направлении не проходит. Есть только промежутки, когда эти атаки становятся менее интенсивными. В эти дни противник перегруппировывается, заводит свежие подразделения, ведь потери на этом отрезке фронта у россиян насчитываются сотнями в сутки. Оборона Покровского отрезка стоит ежедневной крови украинским защитникам, ведь даже унести с поля боя раненых россияне не дают и бьют FPV-дронами по медикам. Медик полка с позывным Соломон рассказывает, что иногда бывает тяжело подъехать забрать раненых. Это всегда быстро происходит. Сейчас время от ранения до доставки раненого к медикам, а затем до эвакуации в стабилизационный пункт может становиться больше. Большинство получает минно-взрывные травмы вследствие сбросов дронов, работы минометов и артобстрелов. Мы подробнее рассказывали, что во дворах Покровска появляются могилы местных жителей, погибших в результате обстрелов. Заглавное фото: 78 отдельный штурмовой полкА еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Донецкая область, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter