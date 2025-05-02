Осталось 4 км: армия РФ “дышит в затылок” Днепропетровской области

Еще в сентябре 2024 года началась эвакуация людей из Покровска. Тогда российское наступление только начиналось, а ныне, несколько месяцев спустя, здесь все побито и разрушено. Снесены целые кварталы, дом за домом.

Ситуация ежедневно становится более напряженной. Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным Перун рассказал о ситуации на Покровском направлении и чего ждать дальше.

Покровское направление: как большой город превращается в руины

Подготовки к еще одному, теперь уже майскому перемирию, о котором накануне объявил Путин, здесь не слышно и не видно.

Напротив, говорят военные, они владеют информацией по перехватам, что несколько российских комбригов получили приказ выйти к 9 мая на границы Днепропетровской области.

Это стандартная история для оккупантов — достигать целей до определенных дат. В этих своих стараниях они начинают стирать с лица земли населенные пункты, которые есть на их пути.

Сейчас россияне сосредоточили основные усилия на захвате Покровска, расположенном на границе Донецкой и Днепропетровской области. Сегодня этот населенный пункт уже напоминает Бахмут, Авдеевку или Мариуполь.

На одном из дворов можно увидеть могилу. Таких там сейчас минимум семь и это лишь то, что Нацполиции удалось зафиксировать официально. Из-за плотных обстрелов люди в Покровске вынуждены хоронить погибших и умерших прямо во дворах.

Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов отметил, что Покровск — первый город за все время войны, эффективно готовившийся к ведению обороны.

— Противник существенно потерял свои способности, но от своих намерений он не отказался и продолжает давить, продолжает делать перегруппировку. Больших достижений здесь сейчас у него нет. По каким-то перегруппировкам — да, он имеет какие-то мелкие незначительные достижения.

Впрочем, угроза есть для границы с Днепропетровской областью. Оккупантам остается около 4 км. Эта угроза будет оставаться до тех пор, пока россиян не удастся отбросить до Селидова.

На карте синим обозначена ближайшая точка админграницы Днепропетровской области, красной — Селидово. Приблизительное расстояние — 27 км по прямой.

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Ни дня без штурмов и накатов на Покровском направлении не проходит. Есть только промежутки, когда эти атаки становятся менее интенсивными.

В эти дни противник перегруппировывается, заводит свежие подразделения, ведь потери на этом отрезке фронта у россиян насчитываются сотнями в сутки.

Оборона Покровского отрезка стоит ежедневной крови украинским защитникам, ведь даже унести с поля боя раненых россияне не дают и бьют FPV-дронами по медикам.

Медик полка с позывным Соломон рассказывает, что иногда бывает тяжело подъехать забрать раненых. Это всегда быстро происходит. Сейчас время от ранения до доставки раненого к медикам, а затем до эвакуации в стабилизационный пункт может становиться больше.

Большинство получает минно-взрывные травмы вследствие сбросов дронов, работы минометов и артобстрелов.

Мы подробнее рассказывали, что во дворах Покровска появляются могилы местных жителей, погибших в результате обстрелов.

Заглавное фото: 78 отдельный штурмовой полк

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