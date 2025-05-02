Залишилось 4 км: армія РФ “дихає в потилицю” Дніпропетровщині

Ще у вересні 2024 року почалася евакуація людей з Покровська. Тоді російський наступ лише починався, а нині, кілька місяців потому, тут все побите і розтрощене. Зруйновані цілі квартали, будинок за будинком. Ситуація щодень стає напруженішою. Командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов на псевдо Перун розповів про ситуацію на Покровському напрямку та чого очікувати далі. Покровський напрямок: як велике місто перетворюється на руїни Підготовки до ще одного, тепер вже травневого перемир’я, про яке напередодні оголосив Путін, тут не чутно і не видно. Навпаки, кажуть військові, вони володіють інформацією з перехоплень, що кілька російських комбригів отримали наказ вийти до 9 травня на кордони Дніпропетровської області. Це стандартна історія для окупантів — досягати цілей до певних дат. В цих своїх намаганнях вони починають стирати з лиця землі населені пункти, які є на їхньому шляху. Нині росіяни зосередили основні зусилля на захопленні Покровська, яке розташоване на межі Донеччини та Дніпропетровщини. Сьогодні цей населений пункт вже нагадує Бахмут, Авдіївку або Маріуполь. На одному з подвір’їв можна побачити могилу. Таких там зараз щонайменше сім і це лише те, що Нацполіції вдалося зафіксувати офіційно. Через щільні обстріли люди в Покровську змушені ховати загиблих та померлих просто на подвір’ях. Командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов зазначив, що Покровськ — перше місто за увесь час війни, яке ефективно готувалося до ведення оборони. — Противник суттєво втратив свої спроможності, але від намірів своїх він не відмовився і продовжує тиснути, продовжує робити перегрупування. Великих досягнень тут зараз він не має. Шляхом якихось перегрупувань — так, він має якісь дрібні незначні досягнення. Утім, загроза є для кордону з Дніпропетровщиною. Окупантам лишається близько 4 км. Ця загроза лишатиметься доти, допоки росіян не вдасться відкинути аж до Селидового. На карті синім позначено найближчу точку адмінкордону Дніпропетровщини, червоним — Селидове. Приблизна відстань — 27 км по прямій. Дані проекту DeepState Читати на тему Росіяни відступають із західних околиць Покровська: ворог провокує та проводить ротації Як росіяни встигають влаштовувати провокації і накопичувати війська? Ані дня без штурмів та накатів на Покровському напрямку не минає. Є лише проміжки, коли ці атаки стають менш інтенсивними. У ці дні противник перегруповується, заводить свіжі підрозділи, адже втрати на цьому відтинку фронту у росіян налічуються сотнями на добу. Оборона Покровського відтинку вартує щоденної крові українським оборонцям, адже навіть забрати з поля бою поранених росіяни не дають та б’ють FPV-дронами по медиках. Медик полку на псевдо Соломон розповідає, що іноді буває важко під’їхати забрати поранених. Це завжди швидко відбувається. Зараз час від поранення до доставлення пораненого до медиків, а потім до евакуації до стабілізаційного пункту може ставати більшим. Більшість дістає мінно-вибухові травми внаслідок скидів дронів, роботи мінометів та артобстрілів. Ми детальніше розповідали про те, що у дворах Покровську з’являються могили місцевих жителів, які загинули внаслідок обстрілів. Головне фото: 78 окремий десантно-штурмовий полкА ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Донеччина, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter