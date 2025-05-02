Залишилось 4 км: армія РФ “дихає в потилицю” Дніпропетровщині

Ще у вересні 2024 року почалася евакуація людей з Покровська. Тоді російський наступ лише починався, а нині, кілька місяців потому, тут все побите і розтрощене. Зруйновані цілі квартали, будинок за будинком.

Ситуація щодень стає напруженішою. Командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов на псевдо Перун розповів про ситуацію на Покровському напрямку та чого очікувати далі.

Покровський напрямок: як велике місто перетворюється на руїни

Підготовки до ще одного, тепер вже травневого перемир’я, про яке напередодні оголосив Путін, тут не чутно і не видно.

Навпаки, кажуть військові, вони володіють інформацією з перехоплень, що кілька російських комбригів отримали наказ вийти до 9 травня на кордони Дніпропетровської області.

Це стандартна історія для окупантів — досягати цілей до певних дат. В цих своїх намаганнях вони починають стирати з лиця землі населені пункти, які є на їхньому шляху.

Нині росіяни зосередили основні зусилля на захопленні Покровська, яке розташоване на межі Донеччини та Дніпропетровщини. Сьогодні цей населений пункт вже нагадує Бахмут, Авдіївку або Маріуполь.

На одному з подвір’їв можна побачити могилу. Таких там зараз щонайменше сім і це лише те, що Нацполіції вдалося зафіксувати офіційно. Через щільні обстріли люди в Покровську змушені ховати загиблих та померлих просто на подвір’ях.

Командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов зазначив, що Покровськ — перше місто за увесь час війни, яке ефективно готувалося до ведення оборони.

— Противник суттєво втратив свої спроможності, але від намірів своїх він не відмовився і продовжує тиснути, продовжує робити перегрупування. Великих досягнень тут зараз він не має. Шляхом якихось перегрупувань — так, він має якісь дрібні незначні досягнення.

Утім, загроза є для кордону з Дніпропетровщиною. Окупантам лишається близько 4 км. Ця загроза лишатиметься доти, допоки росіян не вдасться відкинути аж до Селидового.

На карті синім позначено найближчу точку адмінкордону Дніпропетровщини, червоним — Селидове. Приблизна відстань — 27 км по прямій.

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Ані дня без штурмів та накатів на Покровському напрямку не минає. Є лише проміжки, коли ці атаки стають менш інтенсивними.

У ці дні противник перегруповується, заводить свіжі підрозділи, адже втрати на цьому відтинку фронту у росіян налічуються сотнями на добу.

Оборона Покровського відтинку вартує щоденної крові українським оборонцям, адже навіть забрати з поля бою поранених росіяни не дають та б’ють FPV-дронами по медиках.

Медик полку на псевдо Соломон розповідає, що іноді буває важко під’їхати забрати поранених. Це завжди швидко відбувається. Зараз час від поранення до доставлення пораненого до медиків, а потім до евакуації до стабілізаційного пункту може ставати більшим.

Більшість дістає мінно-вибухові травми внаслідок скидів дронів, роботи мінометів та артобстрілів.

Ми детальніше розповідали про те, що у дворах Покровську з’являються могили місцевих жителів, які загинули внаслідок обстрілів.

Головне фото: 78 окремий десантно-штурмовий полк

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