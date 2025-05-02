Україна

Залишилось 4 км: армія РФ “дихає в потилицю” Дніпропетровщині

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 02 Травня 2025, 17:00
Залишилось 4 км: армія РФ “дихає в потилицю” Дніпропетровщині
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