Росіяни відступають із західних околиць Покровська: ворог провокує та проводить ротації

Російські окупанти відступають із західних околиць Покровська. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця Віктор Трегубов. Що відомо про плани росіян на Покровськ?

Росіяни відступають із західних околиць Покровська: чому

Після невдалої спроби російських окупантів перерізати трасу з Павлограда Дніпропетровської області, росіяни почали поступово відступати з околиць Покровська. Ворог пересувається ближче до південних околиць міста.

Йдеться про позиції на захід від міста — там, де вони потихеньку відповзали вже з березня, якщо не з кінця лютого. Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області — з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло.

Перелам у боях настав після того, як ЗСУ відбили Котлине. Саме з цього моменту ворог повертається до першої точки свого наступу.

На Великдень, коли Путін заявив про нібито перемир’я, вороже військо не полишило активних боїв на Покровському напрямку. Проте інтенсивність атак знизилася у 2-3 рази.

На Куп’янському та Харківському напрямках росіяни проводять активні ротації, накопичують війська. Він додав, що тимчасове зниження активності росіяни використають для нового наступу з більшою силою.

Росіяни під час великоднього “припинення вогню” намагалися провести провокації. Зокрема здійснили спроби, щоб українці порушили перемир’я.

Провели кілька операцій, які були для нас схожі на спроби витягнути українців на візуальне помітне порушення перемир’я. Маневри, які були схожі на штурми, але проходили ніби під білим прапором.

