Для тебе Новини

Росіяни відступають із західних околиць Покровська: ворог провокує та проводить ротації

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Квітня 2025, 15:12 2 хв.
відступають із заходу Покровська
Фото Генеральний штаб ЗСУ

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь