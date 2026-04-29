Підсанкційний танкер MARQUISE уражено морськими дронами ВМС України поблизу Туапсе

Вранці 29 квітня 2026 року Військово-морські сили Збройних Сил України провели успішну операцію у відкритому морі, націлену на перекриття логістичних шляхів російських окупантів.

За офіційним повідомленням Генерального штабу ЗСУ, за допомогою двох морських безпілотних експериментальних катерів-камікадзе було уражено велике судно-порушник — танкер MARQUISE, що курсував під прапором Камеруну.

Танкер MARQUISE, задіяний у незаконному експорті нафти, виведено з ладу Збройними силами

Інцидент стався у Чорному морі, приблизно за 210 кілометрів на південний схід від міста Туапсе (Краснодарський край РФ).

На момент атаки судно перебувало у дрейфі з вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою (AIS), що свідчить про спробу приховати незаконну діяльність — імовірно, танкер очікував на перевантаження нафтопродуктів у морі з іншого судна.

Танкер MARQUISE вантажомісткістю понад 37 тисяч тонн є частиною так званого тіньового флоту, який Росія використовує для обходу міжнародних обмежень.

Читати на тему Сили оборони атакували НПЗ в Туапсе втретє за місяць — подробиці Сили оборони системно нищать нафтову інфраструктуру ворога.

Судно перебуває під жорсткими санкціями України, Великої Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії та Канади через свою роль у незаконному транспортуванні нафти.

Удар припав на найбільш вразливу частину судна — корму. Дрони поцілили в район гвинто-рульової групи та машинного відділення, що зазвичай призводить до повної втрати ходу та керованості судна, роблячи його подальшу експлуатацію без складного ремонту неможливою.

Ступінь отриманих пошкоджень наразі уточнюється, проте виведення з ладу судна такого класу є значним ударом по воєнно-економічних можливостях агресора.

Раніше ми писали, що парад у Москві 9 травня буде без військової техніки — читай в матеріалі, у чому причина.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!