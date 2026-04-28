Сили оборони атакували НПЗ в Туапсе втретє за місяць — подробиці

У ніч на 28 квітня 2026 року Сили оборони України здійснили чергову масштабну операцію, спрямовану на підрив воєнно-економічного потенціалу агресора. Ключовою ціллю знову став нафтопереробний завод компанії Роснєфть у Туапсе (Краснодарський край РФ).

Це вже третя успішна атака на підприємство за останні два тижні — попередні удари було завдано 16 та 20 квітня. Операцію провели фахівці Сил безпілотних систем, зокрема оператори 1 окремого центру та 413 полку Рейд у тісній взаємодії із ССО, СБУ та ГУР МО України.

Наслідки атаки українських БпЛА на НПЗ в Туапсе

За даними Генерального штабу, на території об’єкта зафіксовано численні влучання ударних БпЛА, що спричинило нові масштабні пожежі. OSINT-аналітики підтверджують щонайменше три осередки займання в тих зонах заводу, які не постраждали під час попередніх нальотів.

Ситуація в Туапсе набула критичного характеру для місцевої інфраструктури: через близькість промислової зони до житлових кварталів російська влада оголосила евакуацію мешканців вулиць Пушкіна та Кошкіна. Роспотребнадзор закликав населення не відкривати вікна та використовувати респіратори через сильне задимлення.

Варто зазначити, що після атаки 20 квітня завод уже зупинив свою єдину установку переробки нафти потужністю 12 мільйонів тонн на рік, а загальна кількість знищених резервуарів за місяць сягнула 24 одиниць.

Це підприємство є стратегічно важливим для забезпечення паливом окупаційного угруповання військ на території України.

Паралельно з ударом по НПЗ українські воїни уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону Ай-Петрі в районі селища Охотниче в тимчасово окупованому Криму.

Протягом минулої доби інтенсивність вогневого впливу зберігалася і на інших ділянках фронту: підрозділи ЗСУ успішно атакували командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська та Успенівки, склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки, а також пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.

Масовані удари по скупченнях живої сили ворога було зафіксовано в районах Великої Новосілки на Донеччині та Старобогданівки на Запоріжжі.

Раніше ми писали, що воєнний стан в Україні подовжено на 90 днів — читай в матеріалі подробиці документа.

